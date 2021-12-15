Вакцини можуть бути менш ефективними проти штаму "Омікрон", - ВООЗ
Фото: вакцини можуть бути менш ефективними проти штаму "Омікрон" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вакцини від коронавірусу можуть бути менш ефективними проти штаму "Омікрон". Так вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.
У своєму щотижневому епідеміологічному оновленні ВООЗ заявила, що необхідні додаткові дані, щоб краще зрозуміти, якою мірою "Омікрон" може ухилятися від імунітету від вакцин.
"В результаті загальний ризик, пов'язаний з новим варіантом концерну "Омікрон", залишається дуже високим", - сказали в ВООЗ.
Нагадаємо, штам "Омікрон" виявили вже в 77 країнах світу.
Раніше дослідники встановили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" можуть нейтралізувати три дози вакцини Pfizer.