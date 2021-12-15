Вакцины могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон", - ВОЗ
Фото: вакцины могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Вакцины от коронавируса могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон". Так считают во Всемирной организацииз здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.
В своем еженедельном эпидемиологическом обновлении ВОЗ заявила, что необходимы дополнительные данные, чтобы лучше понять, в какой степени "Омикрон" может уклоняться от иммунитета от вакцин.
"В результате общий риск, связанный с новым вариантом концерна "Омикрон", остается очень высоким", - сказали в ВОЗ.
Напомним, штамм "Омикрон" выявили уже в 77 странах мира.
Ранее исследователи установили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer.