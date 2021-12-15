Вакцины могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон", - ВОЗ

Вакцины от коронавируса могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон". Так считают во Всемирной организацииз здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Guardian .

В своем еженедельном эпидемиологическом обновлении ВОЗ заявила, что необходимы дополнительные данные, чтобы лучше понять, в какой степени "Омикрон" может уклоняться от иммунитета от вакцин.

"В результате общий риск, связанный с новым вариантом концерна "Омикрон", остается очень высоким", - сказали в ВОЗ.