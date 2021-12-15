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Вакцины могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон", - ВОЗ

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Женева, Среда 15 декабря 2021 12:21
Вакцины могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон", - ВОЗ Фото: вакцины могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Вакцины от коронавируса могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон". Так считают во Всемирной организацииз здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

В своем еженедельном эпидемиологическом обновлении ВОЗ заявила, что необходимы дополнительные данные, чтобы лучше понять, в какой степени "Омикрон" может уклоняться от иммунитета от вакцин.

"В результате общий риск, связанный с новым вариантом концерна "Омикрон", остается очень высоким", - сказали в ВОЗ.

Напомним, штамм "Омикрон" выявили уже в 77 странах мира.

Ранее исследователи установили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer.

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Омикрон Вакцина
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