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Вакцинували 90% дорослих: Малайзія відкриває кордони для подорожей

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Малайзія, Неділя 10 жовтня 2021 15:54
Вакцинували 90% дорослих: Малайзія відкриває кордони для подорожей Фото: Малайзія відкриває кордони для подорожей (flickr.com/markomikkonen)
Автор: Дмитро Левицький

Малайзія у понеділок, 11 жовтня, відкриє свої кордони для подорожей між штатами та за кордон. На такий крок пішли після того, як від коронавірусу було вакциновано 90% дорослого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як оголосив прем'єр-міністр країни Ісмаіл Сабрі Яакоб, уряд дозволив вакцинованим малайзійцям виїжджати за кордон без звернення за отриманням дозволу.

Він додав, що уряд готується до фази COVID-19, коли більше не буде жорстких обмежень, навіть якщо кількість випадків буде рости.

"Ми повинні привчати себе жити з COVID-19, тому що COVID-19 не може бути повністю знищений", - пояснив глава уряду.

Станом на суботу, з 32-мільйонного населення Малайзії майже 65%, зокрема діти від 12 до 17 років, були повністю вакциновані від коронавірусу. Загалом в країні підтвердили вже 2,3 млн випадків зараження.

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