RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На вакцинацію від COVID-19 записалися майже 60 тисяч українських медиків

Автор: Мілан Лєліч

На вакцинацію від коронавірусу вже записалися 58 тисяч осіб. Це персонал ковідних лікарень і члени бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають до ковідних хворих.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Популярні новини
Чи будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації МОЗ 11 лютого 2021
Румунія відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною 12 лютого 2021
У Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів 11 лютого 2021
У рейтингу партій сталися зміни: партія Порошенка вийшла на перше місце 11 лютого 2021
Київ відкриє школи і дитячі сади: стало відомо коли 12 лютого 2021
Перейменування проспекту Бандери назад на Московський оскаржать в суді, - КМДА 11 лютого 2021
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату 11 лютого 2021
Коли закінчаться снігопади в Україні: синоптики назвали нову дату 12 лютого 2021
Регулятор вперше позбавив ліцензії постачальника газу: зловживав на ринку 12 лютого 2021
Знову Московський. Суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери 11 лютого 2021

За його словами, всі залишки доз із перших поставок будуть відправлені військовим, іншим лікарям первинної медичної допомоги тощо.

Нагадаємо, Україна вже наступного тижня має отримати першу партію вакцини від COVID. Це буде препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca, вакцинація стартує одразу наступного дня.

Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, дві третини українців (65%) готові робити щеплення проти коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і буде вважатися безпечною і ефективною. Відмовляються це робити 30% населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинавакцинаціяКоронавірус
Читайте також
Стало відомо, яку вакцину від COVID першою отримає Україна
Оксфордську вакцину від COVID-19 вперше протестують на дітях
Прогноз погоди