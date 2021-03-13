"Почне набирати темпи": Ляшко оцінив швидкість вакцинації в Україні

Темпи вакцинації від коронавірусу в Україні були невисокими через вихідні дні у зв'язку зі святами. Про темпи вакцинації варто говорити хоча б через два місяці після її початку.

Заступник голови МОЗ вважає, що це здається, що вакцинація йде повільно.

"З організаційної точки зору вакцинувати людей в ковідних лікарнях все ж складніше. Є певна група людей, яку ми маємо вакцинувати. Зараз у всіх закладах охорони здоров'я буде більша кількість вакцинованих, здатності мобільних бригад зростуть в рази, і вакцинація набере темп. Головне, щоб були регулярне постачання вакцини у нашу країну", - пояснив Ляшко.

Він порівняв ситуацію в Україні та у Франції.

"Я вам можу серйозно сказати: якщо подивиться зараз на Францію, то Україна має з нею показники один в один за кількістю проведених щеплень за добу з початку кампанії", - зазначив Ляшко.

Франція почала COVID-вакцинацію 27 грудня. На 13 березня принаймні одну дозу щеплення отримали 3,8 млн жителів країни. В Україні вакцинація почалася 24 лютого. На 13 березня щеплення отримали понад 47 тисяч осіб.