Вакцинація від поліомієліту: у МОЗ нагадали в якому віці потрібно робити щеплення

Міністерство охорони здоров'я України нагадало, в якому віці необхідно робити щеплення дітям від поліомієліту. У відомстві підкреслили, що захворювання є невиліковним і може загрожувати невакцинованим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МОЗ.
"Поліомієліт повернувся в Україну. Це захворювання може загрожувати великій кількості невакцинованих або повністю нещеплених дітей невиліковним паралічем і навіть смертю протягом декількох годин", - йдеться в заяві відомства.
Там відзначили, що 5-10% паралізованих в результаті поліомієліту хворих вмирають паралічу дихальних м'язів. Найбільш уразливі до інфекції діти до 6 років.
"Ліків від поліомієліту не існує. Єдиний спосіб захистити дитину - щеплення. Для формування імунітету до інфекції на все життя потрібно і необхідно шість доз вакцини", - уточнили в МОЗ.
Згідно з Національним календарем щеплень дитина повинна отримати 6 доз вакцини від поліомієліту в наступному віці:
Фото: у МОЗ нагадали, в якому віці потрібно робити щеплення від поліомієліту (facebook.com/moz.ukr)
Обидві вакцини формують імунітет до поліомієліту. ІПВ вводиться за допомогою ін'єкції. Вона захищає від інфекції нервову систему, запобігаючи параліч.
ОПВ випускається у формі крапель і вводиться через рот. Вакцина формує імунітет в кишківнику, захищаючи від зараження і запобігає передачі вірусу.
Нагадаємо, в Україні з 1 лютого починається кампанія вакцинації дітей віком від 6 місяців до 6 років від поліомієліту.
Зазначимо, 24 січня в Україні підтвердили другий випадок поліомієліту 2 типу. Захворювання виявили у дворічного хлопчика із Закарпатської області.