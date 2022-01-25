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Вакцинація від поліомієліту: у МОЗ нагадали в якому віці потрібно робити щеплення

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 22:30
Вакцинація від поліомієліту: у МОЗ нагадали в якому віці потрібно робити щеплення Фото: у МОЗ нагадали, в якому віці потрібно робити щеплення від поліомієліту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я України нагадало, в якому віці необхідно робити щеплення дітям від поліомієліту. У відомстві підкреслили, що захворювання є невиліковним і може загрожувати невакцинованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МОЗ.

"Поліомієліт повернувся в Україну. Це захворювання може загрожувати великій кількості невакцинованих або повністю нещеплених дітей невиліковним паралічем і навіть смертю протягом декількох годин", - йдеться в заяві відомства.

Там відзначили, що 5-10% паралізованих в результаті поліомієліту хворих вмирають паралічу дихальних м'язів. Найбільш уразливі до інфекції діти до 6 років.

"Ліків від поліомієліту не існує. Єдиний спосіб захистити дитину - щеплення. Для формування імунітету до інфекції на все життя потрібно і необхідно шість доз вакцини", - уточнили в МОЗ.

Згідно з Національним календарем щеплень дитина повинна отримати 6 доз вакцини від поліомієліту в наступному віці:

  • у 2 та 4 місяці - інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ);
  • у 6 і 18 місяців, а також 6 і 14 років - оральної поліомієлітною вакциною (ОПС).

Вакцинація від поліомієліту: у МОЗ нагадали в якому віці потрібно робити щеплення

Фото: у МОЗ нагадали, в якому віці потрібно робити щеплення від поліомієліту (facebook.com/moz.ukr)

Обидві вакцини формують імунітет до поліомієліту. ІПВ вводиться за допомогою ін'єкції. Вона захищає від інфекції нервову систему, запобігаючи параліч.

ОПВ випускається у формі крапель і вводиться через рот. Вакцина формує імунітет в кишківнику, захищаючи від зараження і запобігає передачі вірусу.

Нагадаємо, в Україні з 1 лютого починається кампанія вакцинації дітей віком від 6 місяців до 6 років від поліомієліту.

Зазначимо, 24 січня в Україні підтвердили другий випадок поліомієліту 2 типу. Захворювання виявили у дворічного хлопчика із Закарпатської області.

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