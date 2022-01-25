Вакцинация от полиомиелита: в Минздраве напомнили в каком возрасте нужно делать прививки

Министерство здравоохранения Украины напомнило, в каком возрасте необходимо делать прививки детям от полиомиелита. В ведомстве подчеркнули, что заболевание является неизлечимым и может угрожать невакцинированным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минздрава.

"Полиомиелит вернулся в Украину. Это заболевание может угрожать большому количеству невакцинированных или полностью непривитых детей неизлечимым параличом и даже смертью в течение нескольких часов", - говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что 5-10% парализованных в результате полиомиелита больных умирают паралича дыхательных мышц. Наиболее уязвимы к инфекции дети до 6 лет.

"Лекарства от полиомиелита не существует. Единственный способ защитить ребенка - прививка. Для формирования иммунитета к инфекции на всю жизнь требуется и необходимо шесть доз вакцины", - уточнили в Минздраве.

Согласно Национальному календарю прививок ребенок должен получить 6 доз вакцины от полиомиелита в следующем возрасте:

в 2 и 4 месяца - инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ);

в 6 и 18 месяцев, а также 6 и 14 лет - оральной полиомиелитной вакциной (ОПС).

Фото: в Минздраве напомнили, в каком возрасте нужно делать прививки от полиомиелита (facebook.com/moz.ukr)

Обе вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту. ИПВ вводится с помощью инъекции. Она защищает от инфекции нервную систему, предотвращая паралич.

ОПВ выпускается в форме капель и вводится через рот. Вакцина формирует иммунитет в кишечнике, защищая от заражения и предотвращает передачу вируса.