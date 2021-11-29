RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вакцина від штаму "Омікрон" може бути готова на початку 2022 року, - Moderna

Автор: Валерія Поліщук

Генеральний директор компанії Moderna Пол Бертон заявив, що підприємство може випустити змінену вакцину від штаму коронавірусу "Омікрон" на початку наступного року. Компанія мобілізувала сотні працівників, щоб почати вивчення нового штаму COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Ми повинні дізнатися про здатність поточної вакцини забезпечувати захист в найближчі пару тижнів, але чудова особливість вакцин MRNA, платформи Moderna в тому, що ми можемо рухатися дуже швидко. Якщо нам доведеться робити абсолютно нову вакцину, я думаю, що це відбудеться на початку 2022 року, перш ніж вона буде доступна у великих кількостях", - заявив глава Moderna.

За словами Бертона, існуючі вакцини можуть забезпечити певний захист від нового штаму, залежно від того, як давно було отримано щеплення від вірусу. При цьому він підкреслив, що невакциновані люди повинні пройти вакцинацію або ревакцинацію, якщо вони мають на це право.

Нагадавши, в ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму коронавірусу.

Додамо, що перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу підтвердили у Бельгії.

Тим часом BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину на ефективність від нового варіанту covid.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусуКоронавірус