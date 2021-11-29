Вакцина від штаму "Омікрон" може бути готова на початку 2022 року, - Moderna

Генеральний директор компанії Moderna Пол Бертон заявив, що підприємство може випустити змінену вакцину від штаму коронавірусу "Омікрон" на початку наступного року. Компанія мобілізувала сотні працівників, щоб почати вивчення нового штаму COVID.

"Ми повинні дізнатися про здатність поточної вакцини забезпечувати захист в найближчі пару тижнів, але чудова особливість вакцин MRNA, платформи Moderna в тому, що ми можемо рухатися дуже швидко. Якщо нам доведеться робити абсолютно нову вакцину, я думаю, що це відбудеться на початку 2022 року, перш ніж вона буде доступна у великих кількостях", - заявив глава Moderna.

За словами Бертона, існуючі вакцини можуть забезпечити певний захист від нового штаму, залежно від того, як давно було отримано щеплення від вірусу. При цьому він підкреслив, що невакциновані люди повинні пройти вакцинацію або ревакцинацію, якщо вони мають на це право.