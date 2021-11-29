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Вакцина от штамма "Омикрон" может быть готова в начале 2022 года, - Moderna

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Понедельник 29 ноября 2021 14:52
Вакцина от штамма "Омикрон" может быть готова в начале 2022 года, - Moderna Фото: вакцина от штамма "Омикрон" может быть готова в начале 2022 года (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный директор компании Moderna Пол Бертон заявил, что предприятие может выпустить измененную вакцину от штамма коронавируса "Омикрон" в начале следующего года. Компания мобилизовала сотни работников, чтобы начать изучение нового штамма COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Мы должны узнать о способности текущей вакцины обеспечивать защиту в ближайшие пару недель, но замечательная особенность вакцин MRNA, платформы Moderna в том, что мы можем двигаться очень быстро. Если нам придется делать совершенно новую вакцину, я думаю, что это произойдет в начале 2022 года, прежде чем она будет доступна в больших количествах", - заявил глава Moderna.

По словам Бертона, существующие вакцины могут обеспечить некоторую защиту от нового штамма, в зависимости от того, как давно была получена прививка от вируса. При этом он подчеркнул, что невакцинированные люди должны пройти вакцинацию или ревакцинацию, если они имеют на это право.

Напомним, в ЕС опубликовали рекомендации по новому штамму коронавируса.

Добавим, что первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса подтвердили в Бельгии.

Тем временем BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину на эффективность от нового варианта COVID.

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