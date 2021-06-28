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Вакцина проти коронавірусу є безпечною для людей з ВІЛ/СНІД, - МОЗ

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Україна, Понеділок 28 червня 2021 14:59
Вакцина проти коронавірусу є безпечною для людей з ВІЛ/СНІД, - МОЗ Фото: вакцина проти коронавірусу є безпечною для людей з ВІЛ/СНІД (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, можуть вакцинуватися без коронавірусу. Щеплення для таких людей безпечні й дають такі ж переваги, що і всім іншим людям.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України у Facebook.

"Для людей, які живуть з ВІЛ, вакцини від COVID-19 безпечні й дають такі ж переваги, що і всім іншим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що люди з ВІЛ у групі ризику щодо тяжкого перебігу COVID-19. За результатами дослідження, проведеного у Великій Британії, у людей, які живуть з ВІЛ, ризик смертності у два-три рази вищий через наявність супутніх захворювань (діабет, хвороби нирок, печінки, респіраторні, серцево-судинні захворювання тощо), які можуть спричинити тяжкі форми перебiгу захворювання на COVID-19.

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