Вакцина проти коронавірусу є безпечною для людей з ВІЛ/СНІД, - МОЗ

Люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, можуть вакцинуватися без коронавірусу. Щеплення для таких людей безпечні й дають такі ж переваги, що і всім іншим людям.

"Для людей, які живуть з ВІЛ, вакцини від COVID-19 безпечні й дають такі ж переваги, що і всім іншим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що люди з ВІЛ у групі ризику щодо тяжкого перебігу COVID-19. За результатами дослідження, проведеного у Великій Британії, у людей, які живуть з ВІЛ, ризик смертності у два-три рази вищий через наявність супутніх захворювань (діабет, хвороби нирок, печінки, респіраторні, серцево-судинні захворювання тощо), які можуть спричинити тяжкі форми перебiгу захворювання на COVID-19.