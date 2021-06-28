Вакцина против коронавируса безопасна для людей с ВИЧ/СПИД, - Минздрав

Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, могут вакцинироваться без коронавируса. Прививки для таких людей безопасны и дают такие же преимущества, что и всем остальным людям.

"Для людей, живущих с ВИЧ, вакцины от COVID-19 безопасны и дают такие же преимущества, что и всем остальным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди с ВИЧ в группе риска тяжелого течения COVID-19. По результатам исследования, проведенного в Великобритании, у людей, живущих с ВИЧ, риск смертности в два-три раза выше из-за наличия сопутствующих заболеваний (диабет, болезни почек, печени, респираторные, сердечно-сосудистые заболевания и прочее), которые могут повлечь тяжелые формы течения заболевания COVID-19.