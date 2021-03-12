Вакцина NovaVax показала ефективність 96%. Україна вже домовилася про постачання

Вакцина від коронавірусу Novavax показала ефективність 96,4% проти початкового варіанту коронавірусу. На 86,3% вона ефективна проти британського штаму.

Про це повідомляє Reuters .

Третя фаза випробування вакцини NVX CoV2373 проходила у Великобританії. Дослідження охоплювало понад 15 тисяч учасників віком від 18 до 84 років, 27% з них були старше 65 років.

Компанія також заявила, що якщо йдеться про важкий перебіг хвороби, препарат продемонстрував 100% ефективності.