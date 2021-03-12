Вакцина NovaVax показала ефективність 96%. Україна вже домовилася про постачання

Вакцина від коронавірусу Novavax показала ефективність 96,4% проти початкового варіанту коронавірусу. На 86,3% вона ефективна проти британського штаму.
Про це повідомляє Reuters.
Третя фаза випробування вакцини NVX CoV2373 проходила у Великобританії. Дослідження охоплювало понад 15 тисяч учасників віком від 18 до 84 років, 27% з них були старше 65 років.
Компанія також заявила, що якщо йдеться про важкий перебіг хвороби, препарат продемонстрував 100% ефективності.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував постачання вакцини від коронавірусу NovaVax. Компанія надасть Україні 10 млн доз вакцин.
23 лютого 2021 року, до України доставили першу партію вакцини від коронавірусу. Препарат компанії AstraZeneca буде використовуватися на першій стадії вакцинації українців.
РБК-Україна писало, що щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу AstraZeneca будуть робити через 4-12 тижнів після введення першої дози вакцини.