Вакцина Moderna створює в два рази більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження

Дослідження імунної відповіді двох мРНК вакцин показало, що вакцина від коронавірусу Moderna створює в два рази більше антитіл, ніж вакцина компанії Pfizer. У дослідженні взяли участь медпрацівники, які отримали обидві дози вакцини.

Дослідники проаналізували рівень антитіл у медпрацівників Бельгії після того, як вони отримали обидві дози вакцин, включаючи 688 осіб, які отримали вакцину Moderna, і 959 осіб, які отримали вакцину Pfizer.

Серед тих, хто раніше не хворів на коронавірус, у тих, хто отримав вакцину Moderna, середнє число одиниць антитіл на мілілітр склало 2 881, в той час, як в учасників, які отримали вакцину Pfizer, число одиниць на мілілітр склало 1 108.

Учасники, які раніше заразилися COVID-19, повідомили про більш високі рівні антитіл, в результаті чого загальний середній показник серед усіх учасників склав 3836 одиниць на мілілітр для Moderna і 1444 одиниці на мілілітр для Pfizer.

За даними дослідження, рівень антитіл у тих, хто приймав Moderna, був вище у інфікованих, неінфікованих і в різних вікових категоріях.

На думку дослідників, різниця в рівнях антитіл може бути пов'язана з більш високим вмістом мРНК у вакцині Moderna і більш тривалим інтервалом між першою і другою вакцинацією. Друга вакцина Moderna вводиться через чотири тижні після першого щеплення, в той час, як вакцина Pfizer вводиться через три тижні після першого щеплення.

Аналіз на антитіла проводився до вакцинації і через шість-десять тижнів після другої дози. Дослідження показало, що рівень антитіл негативно корелює з віком у тих, хто раніше не був інфікований, при цьому найвищі рівні антитіл спостерігалися в осіб молодше 35 років.