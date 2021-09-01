ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вакцина Moderna створює в два рази більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження

Новость на русском →
Середа 01 вересня 2021 16:08
Вакцина Moderna створює в два рази більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження Фото: Вакцина Moderna створює в два рази більше антитіл, ніж Pfizer (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Дослідження імунної відповіді двох мРНК вакцин показало, що вакцина від коронавірусу Moderna створює в два рази більше антитіл, ніж вакцина компанії Pfizer. У дослідженні взяли участь медпрацівники, які отримали обидві дози вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Дослідники проаналізували рівень антитіл у медпрацівників Бельгії після того, як вони отримали обидві дози вакцин, включаючи 688 осіб, які отримали вакцину Moderna, і 959 осіб, які отримали вакцину Pfizer.

Серед тих, хто раніше не хворів на коронавірус, у тих, хто отримав вакцину Moderna, середнє число одиниць антитіл на мілілітр склало 2 881, в той час, як в учасників, які отримали вакцину Pfizer, число одиниць на мілілітр склало 1 108.

Учасники, які раніше заразилися COVID-19, повідомили про більш високі рівні антитіл, в результаті чого загальний середній показник серед усіх учасників склав 3836 одиниць на мілілітр для Moderna і 1444 одиниці на мілілітр для Pfizer.

За даними дослідження, рівень антитіл у тих, хто приймав Moderna, був вище у інфікованих, неінфікованих і в різних вікових категоріях.

На думку дослідників, різниця в рівнях антитіл може бути пов'язана з більш високим вмістом мРНК у вакцині Moderna і більш тривалим інтервалом між першою і другою вакцинацією. Друга вакцина Moderna вводиться через чотири тижні після першого щеплення, в той час, як вакцина Pfizer вводиться через три тижні після першого щеплення.

Аналіз на антитіла проводився до вакцинації і через шість-десять тижнів після другої дози. Дослідження показало, що рівень антитіл негативно корелює з віком у тих, хто раніше не був інфікований, при цьому найвищі рівні антитіл спостерігалися в осіб молодше 35 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу
NEWS
В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки
В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США