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Вакцина від коронавірусу дісталася до Антарктиди

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П'ятниця 08 жовтня 2021 06:29
Вакцина від коронавірусу дісталася до Антарктиди Фото: в Антарктиду доставили партію вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Через 9 місяців після запуску щеплень проти коронавірусу вакциною AstraZeneca потрапила і в Антарктиду. Партія прибула для британських полярників на дослідницькій станції Ротера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Цього тижня прищепили 23 співробітники британської дослідницької станції Ротера. Дози вакцини перевозили, підтримуючи температуру 2-8 градусів за Цельсієм.

"Можливість вакцинувати людей допоможе зберегти населення станції та Антарктиди без вірусів", - зазначив керівник зимової станції Ротера Метью Філліпс.

Наступну партію вакцини для другого щеплення в Антарктиду доставлять через 4 тижні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що AstraZeneca має намір зареєструвати в США новий препарат антитіл проти COVID-19.

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