Вакцина від коронавірусу та бідності. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Михайло Радуцький, народний депутат, “Слуга народу”, голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації;

Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;

Олександр Коляда, біолог-генетик;

Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;

Наталія Гуран, засновник ГО “Ліки контроль”;

Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Євген Олейніков, заступник голови Державної податкової служби України;

Дмитро Наталуха, народний депутат, “Слуга народу”, голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність”, член Комітету ВРУ з питань бюджету;

Олександр Громико, президент Української Асоціації виробників;

Юрій Пероганич, генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій;

Сергій Доротич, голова Руху #SaveФОП;

Ксенія Ляпіна, співорганізатор руху #SaveФОП.

Вони говорять, а вирішує народ.