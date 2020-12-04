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Вакцина від COVID допоможе повернутися до нормальності в поєднанні з обмеженнями, - ВООЗ

Автор: Роман Тверденко

Вакцина від коронавірусу буде ефективною для подолання пандемії тільки в поєднанні з діючими обмеженнями. Тому їх не варто знімати під час процесу вакцинації.

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Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Теодор Гебреисус під час брифінгу.

Він зазначив, що саме разом вакцинація і карантин можуть знизити рівень передачі захворювання.

"Ми сподіваємося, що зможемо додати вакцинацію до вже заходам щодо стримування пандемії. Але я хочу чітко сказати - вакцинація не означає викорінення COVID-19, - зазначив він. - Ми повинні додати вакцини до існуючого арсеналу заходів. Якщо ми додамо вакцини до нашим поточним діям, у нас є значна ймовірність зниження рівня передачі захворювання і потенційно зупинки передачі", - сказав Гебреисус.

Раніше повідомлялося, вакцина від коронавіруса COVID-19, розроблена компанією Moderna, здатна забезпечити імунітет як мінімум на три місяці. Вакцину вводять двічі.

Нагадаємо, Британія стала першою країною в світі, яка отримала вакцину від коронавірус компаній Pfizer і BioNTech.

РБК-Україна писало, що в ООН вважають, що різні зразки вакцини від коронавірусу можуть стати доступні вже в найближчі місяці.

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