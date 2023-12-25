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ВАКС заочно приговорил экс-главу "Реал Банка" к 11 годам заключения

Фото: ВАКС заочно приговорил экс-главу "Реал Банка" к 11 годам заключения (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд признал бывшего председателя правления "Реал Банка" виновным в завладении и легализации средств. Приговор - 11 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По приговору суда бывший председатель правления признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных в совершении уголовных правонарушений и назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и штрафом в размере 12750 гривен.

Также коллегия судей ВАКС частично удовлетворила гражданский иск Национального банка Украины и приняла взыскать с обвиняемого более 503 млн. гривен в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц и принято взыскать с обвиняемого средства в сумме более 5,573 млн. гривен в качестве возмещения вреда, причиненного вследствие совершения преступления.

Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС.

Детали дела

В рамках досудебного расследования установлено, что указанное лицо, находясь в составе преступной организации бывшего беглого президента Виктора Януковича, приняло участие в завладении 4,7 млрд гривен ПАО "Реал Банк", 800 млн гривен Национального банка Украины полученного как стабилизационный кредит, а также 865 млн гривен средств АО "Брокбизнесбанк", которые были размещены на счете "Реал Банка" и позже выведены на счета подконтрольных лиц и их дальнейшей легализации.

Сам банк принадлежал беглому олигарху Сергею Курченко. В настоящее время он находится в розыске.

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Антикоррупционный суд