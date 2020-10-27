ВАКС протиправно підтримав скаргу проти закриття справи "Роттердам+", - адвокат

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) протиправно і всупереч попереднім своїм рішенням скасував постанову прокурора САП про закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину.

Про це за підсумками судового засідання 27 жовтня по загальному позовом Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського та Центру протидії корупції повідомила адвокат Наталія Дригваль.

"Ми розцінюємо це рішення як таке, що порушує принцип правової невизначеності, а тому незаконне", - повідомила адвокат.

Вона додала, що позиція суду повністю суперечить його ж рішенням від 24 вересня, коли рішення про закриття справи було визнано повністю законним і обґрунтованим.

За її словами, кардинальна зміна позиції суду на прямо протилежне може бути результатом безпрецедентного політичного тиску на суддів, яке почалося після попереднього рішення суду.

Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

Рішення про закриття справи щодо підозрюваних прийнято після отримання висновку фінальної комплексної експертизи СБУ, яка 11 серпня не підтвердила збиток від дії формули.

Варто відзначити, що уряд 2 червня 2020 року в меморандумі з МВФ підтвердив аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т. зв. формула "Амстердам+".

Формула для газу "Амстердам+" і формула на вугілля "Роттердам+" не відрізняються по суті і мають подібні компоненти базової ціни в Голландії, витрати на перевезення з Голландії в Україну і витрати на перевантаження/вхід в українську транспортну систему.

29 вересня законність закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину також підтвердив Офіс Генерального прокурора.

19 жовтня 2020 року Окружний адміністративний суд міста Києва постановив, що дії старшого детектива НАБУ Лобача І. А. за складання довідки з розрахунку прогнозної ціни електроенергії та проведення розрахунку збитків від формули є протиправними.

Суд вказав детективу НАБУ, на те що Лобач І. А. здійснив дії, які не входять в коло його повноважень.

Складена довідка, на думку суду, несе в собі всі ознаки експертизи, а відповідно, співробітники НАБУ не могли залучати для її складання фахівців самого Національного бюро.