ВАКС продовжив розгляд справи екс-голови ДПЗКУ

Як відомо, Томіленко обіймав посаду в.о. голови правління ДПЗКУ протягом всього 4,5 місяці у 2014-2015 рр.

У липні 2016 році, уже після закінчення каденції, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура намагаються звинуватити колишнього держслужбовця в діях, що не вчинили державі шкоди та допомогли повернути гроші на рахунки держкомпанії після його звільнення.

Зокрема, Томіленку інкримінують ч.5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем).

За матеріалами справи, обвинувачення базується на тому, що Томіленко уклав на початку березня 2015 року два контракти загальною сумою 88 млн грн на постачання зерна кукурудзи майбутнього врожаю з терміном поставки до кінця листопада 2015 р. на умовах попередньої оплати, що була здійснена з двох проблемних на той час банків, в які була введена тимчасова адміністрація НБУ у березні та липні 2015 року та які пізніше були ліквідовані.

З огляду на посуху влітку 2015 року, постачальники не змогли виконати свої контрактні зобов’язання, і тому ДПЗКУ у грудні 2015 року звернулось до Господарського суду Київської області з позовом про зобов'язання здійснити постачання кукурудзи.

Вже у квітні-травні 2016 року було отримано два рішення Господарського суду про стягнення боргу та пені двох підприємств з виробництва хлібопродуктів на користь ДПЗКУ, та у період липня-листопада 2016 року, на виконання рішень суду, було сплачено грошовими коштами повну суму основного боргу та частково пеню.

Керівництво держкомпанії, на даний час, офіційно підтверджує відсутність збитків і навіть декларує отримання прибутку за вищевказаними контрактами.

Кримінальна справа знаходиться на розгляді у судах уже з 2017 року та з грудня 2019 року у ВАКС.

25 травня 2021 року, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Наталія Висоцька заявила, що вбачає змову між обвинувачуваними Томіленком та керівниками елеваторів-постачальників.

За її словами, договори ДПЗКУ з постачальниками укладалися без мети їх виконання.

"В контрактах зазначалось, що зерно має бути на складах в момент підписання договору, хоча достеменно всім учасникам було відомо, що цього зерна немає на складах", - зазначила Висоцька.

За словами адвоката Назара Кульчицького, який захищає Томіленка в суді, мова в контрактах йшла про постачання зерна майбутнього врожаю, що мав бути переданий до кінця листопада 2015 року.

"Зерно кукурудзи мало бути поставлено до кінця листопада 2015 року, згідно з розділом договорів "Період поставки" і тому фізично не могло знаходитись на елеваторах у момент підписання договорів, тому жодним чином не можна стверджувати, що йдеться про злочинний намір чи змову при укладенні договору", - підкреслює Кульчицький.

Прокурор Висоцька також обвинувачує Томіленко у завданні збитків ДПЗКУ, але керівництво держкомпанії офіційно заперечує завдання збитків та визнає отримання прибутку. Про те саме свідчить і незалежна експертиза, що знаходиться у матеріалах справи.

"Держкомпанія отримала прибуток, відсутні будь-які докази змови, або умислу невиконання контрактів, і навіть прокуратура визнає, що обвинувачувані не отримали вигоди з цих угод. Так у чому ж тоді полягає злочин?" - говорить Кульчицький.

Наступне засідання відбудеться 6 липня 2021 року.