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ВАКС надав ґрунтовну оцінку всім матеріалам закритої справи "Роттердам+", - адвокат

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 17:35
ВАКС надав ґрунтовну оцінку всім матеріалам закритої справи "Роттердам+", - адвокат Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вищий антикорупційний суд всебічно і ґрунтовно дослідив всі матеріали закритої справи "Роттердам+" і прийняв єдиновірне рішення підтвердили законність її закриття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката сторони захисту Артема Трекке.

"Зі свого боку маю зауважити, що це одне з самих ґрунтовних рішень слідчих суддів, які я зустрічав у своїй практиці на стадії досудового розслідування", - заявив адвокат.

Трекке додав, що слідча суддя дала найчіткіше та дійсно справедливе тлумачення застосування строків у кримінальному провадженні на тлі маніпуляцій органу досудового розслідування з їх правозастосуванням.

"На думку слідчої судді, виходячи з наведених обставин, правомірним виглядає висновок про те, що не встановлені докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати, що свідчить про обґрунтованість та вмотивованість постанови прокурора САП про закриття провадження відносно підозрюваних у справі "Роттердам+", - додав Трекке.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

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