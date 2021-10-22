ВАКС надав ґрунтовну оцінку всім матеріалам закритої справи "Роттердам+", - адвокат

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката сторони захисту Артема Трекке.

"Зі свого боку маю зауважити, що це одне з самих ґрунтовних рішень слідчих суддів, які я зустрічав у своїй практиці на стадії досудового розслідування", - заявив адвокат.

Трекке додав, що слідча суддя дала найчіткіше та дійсно справедливе тлумачення застосування строків у кримінальному провадженні на тлі маніпуляцій органу досудового розслідування з їх правозастосуванням.

"На думку слідчої судді, виходячи з наведених обставин, правомірним виглядає висновок про те, що не встановлені докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати, що свідчить про обґрунтованість та вмотивованість постанови прокурора САП про закриття провадження відносно підозрюваних у справі "Роттердам+", - додав Трекке.