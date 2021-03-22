ВАКС поставив крапку в спекуляціях навколо обґрунтованості закриття справи "Роттердам+", - адвокат

"ВАКС втретє відмовив НАБУ і прилучилися до них, феросплавним заводам заміни прокурора у справі "Роттердам+". У будь-якій цивілізованій країні ще б після першого рішення суду в цій історії була б поставлена крапка", - зазначила адвокат.

Вона допустила, що керівництво НАБУ буде намагатися і далі спекулювати на темі "Роттердам+", намагаючись зняти з себе відповідальність за витрачені бюджетні кошти на безпідставне розслідування європейської формули ціноутворення на вугілля.

"Не виключено, що незабаром ми побачимо четверте, п'яте, десяте звернення чергових уявних "потерпілих" від формули або підставних "заявників" з вимогою призначити потрібного НАБУ прокурора. До речі, у ВАКС є ще 22 судді, які не розглядали заяву НАБУ про заміну прокурора", - додала адвокат.

За її словами, програвши у відкритому змагальному судовому процесі, керівництво НАБУ на наступний же день вирішив влаштувати "публічну істерику" і тиснути на Офіс генпрокурора, щоб змінити прокурора усупереч трьом рішенням суду.

Проте, вона впевнена, третій вердикт найавторитетнішого в Україні суду для переважної більшості суспільства зняв усі сумніви в законності й обґрунтованості закриття цієї справи.

"До нескінченності весь цей юридичний пінг-понг між НАБУ і САП триває не може, і навіть якщо знадобиться 10 рішень суду, - у кінцевому результаті це припиниться. Так само як і півроку тому остаточно лопнув медіа-міхур про "погану і злочину" формулі "Роттердам+", який надували власники феросплавних заводів і законтрактовані ними блогери-активісти", - підсумував адвокат.