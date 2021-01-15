ВАКС доручив повернути справу Татарова детективам НАБУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) доручив повернути справу Олега Татарова - заступника голови Офісу президента - детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ). В кінці грудня справу було передано на розслідування до СБУ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

Повідомляється, що за рішенням суду від 13 січня генпрокурор Ірина Венедіктова зобов'язана розглянути клопотання про передачу справи назад до НАБУ. У рішенні йдеться, що у справі фігурує екс-нардеп і забудовник Микитась Максим який нібито передавав хабар.

"Отже, кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 369 скоєно народним депутатом України, відповідно до ст. 216 КПК України, може бути розслідувана лише детективами НАБУ", - зазначили в бюро.

Також повідомляється, що директор бюро Артем Ситник вже звернувся до Офісу генпрокурора з постановою про витребування справи Татарова.

Нагадаємо, Татарову оголосили підозру в причетності до корупції. За даними слідства, він на посади топ-чиновника будівельної компанії "УкрБуд" міг бути причетний до надання хабара. Антикорупційні органи просили заарештувати його з можливістю виходу під заставу на 10 млн гривень, однак після того, як справу передали СБУ, прокурор відкликав клопотання про арешт.

Також в Офісі генпрокурора заявили, що підозру Татарову оголосили з порушеннями.