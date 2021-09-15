ВАКС відмовив Чумаку в заміні судді у справі про закриття "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив колишньому народному депутату Віктору Чумаку у вимозі замінити суддю в процесі про закриття справи " Роттердам+ ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення ВАКС, прийняте 15 вересня.

Скаргу про заміну судді адвокати Чумака подали вранці 15 вересня, за кілька годин перед 12-м за рахунком засіданням суду. Через це, ВАКС не зміг почати слухання справи по суті.

В цей же день ВАКС розглянув скаргу Чумака і визнав його вимоги безпідставними і підтвердив правомочність дій слідчої судді. Представники Чумака на оголошення судом свого рішення не з'явилися.

Раніше ВАКС відхилив уже дві ідентичні скарги від активістів ЦПК і феросплавних заводів з вимогою замінити суддю.

В цілому представники екс-нардепа Чумака та активісти ЦПК зірвали 11 попередніх засідань суду у справі про закриття "Роттердам+". Слухання у цій справі тривають з червня 2021 року і кожного разу суд змушений був відкладати слухання по суті.