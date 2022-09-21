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ВАКС окончательно закрыл дело "Роттердам+"

Фото: ВАКС окончательно закрыл дело "Роттердам+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (АП ВАКС) приняла окончательное решение о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение суда.

"Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения. Определение суда набирает законную силу с момента оглашения, обжалованию не подлежит", - объявил председательствующий на заседании судья.

Апелляционный суд подтвердил решение ВАКС от 21 сентября 2021, который в свою очередь признал законным и обоснованным решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

АП ВАКС пояснил, что у Центра противодействия коррупции (ЦПК), который пытался повлиять на решение прокурора и суда первой инстанции, нет никакого процессуального статуса в этом процессе.

Также суд вопреки желанию ферросплавных заводов Игоря Коломойского, которые пытались оспорить закрытие дела, не признал их потерпевшей стороной.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура изначально закрыла дело Роттердам+ еще в августе 2020 года.

Потом это решение пытались оспорить заводы Игоря Коломойского при поддержке ЦПК. 21 октября 2021 года ВАКС постановил закрыть это дело.

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Роттердам+