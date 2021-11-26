ВАКС назвав дату розгляду справи судді Чауса і продовжив цілодобовий домашній арешт

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

26 листопада у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче засідання у справі щодо колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та отримав 150 000 доларів неправомірної вигоди (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ на момент скоєння злочину).

За результатами засідання суд призначив цю справу до розгляду по суті на 9:00 30 листопада.

"Разом з тим, колегія суддів ВАКС відмовила стороні захисту у зміні запобіжного заходу, який обрано обвинуваченому, і продовжила запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У серпні 2016 детективи НАБУ затримали його "на гарячому". Верховна рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

"Скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування і покинув територію України", - йдеться в повідомленні

Кримінальне провадження за фактом незаконного переміщення судді через державний кордон України розслідується Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

З 16 серпня 2016 року суддю оголосили в національний розшук, а в подальшому - в міжнародний розшук. Місцезнаходження судді було невідоме аж до липня 2021 року, коли чиновника виявили в одному з сіл Вінницької області. НАБУ затримало його в лікарні "Феофанія".

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов'язав здати закордонні паспорти і носити електронний засіб контролю (браслет).