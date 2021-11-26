ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ВАКС назвав дату розгляду справи судді Чауса і продовжив цілодобовий домашній арешт

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 23:32
ВАКС назвав дату розгляду справи судді Чауса і продовжив цілодобовий домашній арешт Фото: колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус (УНІАН)
Автор: Анна Полисученко

Вищий антикорупційний суд призначив на 30 листопада розгляд справи щодо колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Також ВАКС продовжив Чаусу цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

26 листопада у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче засідання у справі щодо колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та отримав 150 000 доларів неправомірної вигоди (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ на момент скоєння злочину).

За результатами засідання суд призначив цю справу до розгляду по суті на 9:00 30 листопада.

"Разом з тим, колегія суддів ВАКС відмовила стороні захисту у зміні запобіжного заходу, який обрано обвинуваченому, і продовжила запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У серпні 2016 детективи НАБУ затримали його "на гарячому". Верховна рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

"Скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування і покинув територію України", - йдеться в повідомленні

Кримінальне провадження за фактом незаконного переміщення судді через державний кордон України розслідується Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

З 16 серпня 2016 року суддю оголосили в національний розшук, а в подальшому - в міжнародний розшук. Місцезнаходження судді було невідоме аж до липня 2021 року, коли чиновника виявили в одному з сіл Вінницької області. НАБУ затримало його в лікарні "Феофанія".

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов'язав здати закордонні паспорти і носити електронний засіб контролю (браслет).

Раніше ми писали, що справу судді Чауса направили до суду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Микола Чаус Антікоррупційний суд
NEWS
Держпереворот і Ахметов, імовірність війни і Путін: основні заяви Зеленського на марафоні
Держпереворот і Ахметов, імовірність війни і Путін: основні заяви Зеленського на марафоні
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує