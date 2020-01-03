ВАКС обрав запобіжний захід Арбузову

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід Сергію Арбузову - колишньому першому віце-прем’єр-міністру України уряду Миколи Азарова у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

Зазначається, що ураховуючи, що підозрюваного оголошено у міжнародний розшук, слідчий суддя обрав вказаний запобіжний захід відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 КПК України. Згідно з цієї статтею, після затримання підозрюваного і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід.

Екс-чиновник підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Раніше Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відмовив екс-віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову в захист честі та гідності у справі про привласнення коштів держбюджету.

Нагадаємо, вище керівництво держави часів Януковича, в тому числі Арбузов, підозрюються у заволодінні держмайном і коштами в особливо великих розмірах та їх подальшою легалізацією.