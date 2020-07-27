ВАКС не має права розглядати апеляцію щодо закриття справи VAB банку, - правозахисники

Фото: Верховний суд (РБК-Україна)

Якщо ВАКС піде на порушення закону, справу буде розглядати Європейський суд з прав людини

Апеляційна палата ВАКС не має права розглядати й задовольняти скаргу НАБУ і САП щодо закриття справи VAB банку. У разі, якщо ВАКС піде на порушення закону - справу буде розглядати Європейський суд з прав людини.

Про це йдеться в заяві Харківської правозахисної групи, коментуючи сьогоднішній розгляд Апеляційної палати ВАКС скарги НАБУ і САП.

За словами правозахисників, розглядати та переглядати рішення суду щодо закриття справи VAB банку має повноваження тільки суд, встановлений законом (таким є не ВАКС, а територіальний апеляційний суд), а звертатися до суду з такою апеляцією має право лише суб'єкт оскарження. Відповідно дії НАБУ і ВАКС є незаконними й суперечать принципу правової визначеності.

Правозахисники заявляють, що невиконання остаточного рішення суду є прямим порушенням закону.

"Такі дії підривають засади судочинства в Україні та фундаментальні принципи права. Розглядати і переглядати справи має повноваження тільки суд, встановлений законом. Звертатися до суду має право лише суб'єкт оскарження. Дії НАБУ і ВАКС суперечать принципу правової визначеності", - йдеться в заяві Харківської правозахисної групи.

Сторона захисту заявила, що оскаржить у Європейському суді з прав людини порушення чинного законодавства з боку САП, НАБУ і суддів.

Нагадаємо, справу проти Олександра Писарука та Олега Бахматюка було відкрито через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року.

Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Крім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.

Раніше Печерський районний суд Києва визнав відновлення справи VAB банку заступник генпрокурора Віталієм Каськом незаконним, Генпрокуратура скасувала цю постанову. Однак НАБУ і САП відмовилися його виконувати і подали апеляційну скаргу в Апеляційну палату ВАКС.

В Інституті держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України заявили, що посадові особи "Віейбі Банку" і НБУ діяли виключно в межах норм законодавства, чинних на той період, а постанову слідчого про закриття кримінального провадження вважається офіційним остаточним рішенням, прийнятим від імені держави Україна щодо цих фактів.