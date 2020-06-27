ВАКС не має права розглядати апеляцію НАБУ по справі Писарука і Бахматюка, - асоціація

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

В асоціації адвокатів назвали цю справу "лакмусовим папірцем реформ прокуратури та антикорупційних органів"

Заяви НАБУ про невиконання рішення суду і подачі апеляції до Апеляційної палати ВАКС через небажання виконання рішення суду та Генпрокуратури про закриття кримінальної справи проти Писарука і Бахматюка - незаконні. Голови профільних спілок і асоціацій юристів вважають такі дії нонсенсом, адже за законом ВАКС взагалі не має права розглядати таку апеляцію.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на відповідну заяву асоціації.

Зокрема, Петро Бойко, голова Ради адвокатів Київської області, вважає цю справу "лакмусовим папірцем реформ прокуратури та антикорупційних органів, які реформуються всі останні роки".

"ВАКС не зупиняє, що це не його юрисдикція, навіть теоретично, якщо САП і НАБУ не згодні з рішенням Печерського суду, то згідно з правилами підсудності вони повинні звернутися в Київський апеляційний суд, а не в Апеляційну палату ВАКС. Однак, на мій погляд, у працівників НАБУ і САП не вистачає знань кримінального права і процесу, щоб звертатися в суд, який не буде грати на їхньому боці. Висновок напрошується один: ВАКС починає наочно демонструвати, що він не є незалежним і безстороннім судом, а є лише лялькою в руках ляльководів з НАБУ і САП", - пише Бойко.

Своєю чергою Денис Невядомський, президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставку, заявив, що в умовах зовнішнього управління "ми маємо справу з фактичним нівелюванням фундаментальних засад кримінального процесу".

"Рано чи пізно це повинно було трапитися. Грубі порушення статей 124, 125 Конституції України. ВАКС раз показав, що його Конституції є Malleus Maleficārum (середньовічний трактат про методи переслідування відьом - ред.)", - додав він.

Зоя Ярош, президент Асоціації адвокатів України, вважає, що сформована ситуація заслуговує окремої уваги, оскільки "вседозволеність НАБУ перейшла всі межі".

"Враховуючи, що Постанова від 05.06.2020 року прийнято після початку роботи Вищого антикорупційного суду слідчим суддею Печерського районного суду, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не мають права розглядати апеляційну скаргу на постанову від 05.06.2020 року по справі № 757/22567 / 20-до, оскільки апеляційні скарги на постанови слідчих суддів Печерського районного суду р. Києва повинні подаватися в Київський апеляційний суд. Сподіваюся, що саме суд, здійснюючи правосуддя, зробить правильні висновки і не допустить порушення закону, адже саме це на суд, в тому числі Вищий антикорупційний суд, покладалося товариством при його створенні і взагалі реформуванні судової системи", - коментує Зоя Ярош.

Тетяна Козаченко, адвокат, член Ради громадського контролю НАБУ, на своїй сторінці в Фейсбук також вважає такі дії НАБУ юридичним нонсенсом.

"Печерський суд вказав на очевидну незаконність постанови Касько. Генеральний прокурор скасував відверто незаконну постанову Касько. Постанова Печерського суду не підлягає оскарженню. Те, що НАБУ рішення Печерського суду оскаржило в Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду, є таким НОНСЕНСОМ. Апеляційна палата ВАКС не є і не може бути апеляційним судом ухвалою Печерського суду (в силу п. 20 ч. 1 ст. 3 КПК України). Довіра до державних органів буде тільки в тому випадку, коли вони будуть діяти законно, і НАБУ тут не виняток. Бо характер дій НАБУ зараз нічим не відрізняється від того з чим НАБУ бореться", - зазначила вона.

Нагадаємо, що суд визнав незаконним поновлення справи проти Писарука і Бахматюка колишнім заступником генпрокурора Віталієм Каськом.

Справа було відкрито через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року.

Однак висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

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Автор: РБК-Україна