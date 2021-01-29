ВАКС двічі визнав правоту прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+", - Венедіктова

Вищий антикорупційний суд України двічі оцінював роботу процесуального керівника у справі "Роттердам+" Віталія Пономаренка і двічі визнав його дії повністю законними і обґрунтованим.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Діям прокурора САП Пономаренка суд надав оцінку двічі. І не Печерський районний або Окружний адміністративний, про рішення яких так часто люблять сперечатись, а ВАКС, той самий ВАКС, рішення якого не прийнято критично оцінювати, хоч це поняття і не вписується в межі правової дискусії", - наголосила Венедіктова у відповідь на публічні звинувачення НАБУ на адресу органів прокуратури.

Венедіктова зазначила, що не повинна і не буде працювати суддею апеляційної палати ВАКС в питанні відводу прокурора в тій чи іншій справі вже після того, як компетентний суд відповідні заяви розглянув.

"Я не дозволю перетворити Офіс генерального прокурора на джерело всіх бід. Не буде цього. За вами правда? Чому ж ви цю правду не розповіли суддям ВАКС? Не сумніваюсь, набагато простіше просити про допомогу на сторінках інформаційних видань, ніж в суді, де учасники процесу сприймають виключно кримінально-процесуальні аргументи, а не емоції", - зазначила вона.

Генпрокурор також додала, що основна проблема у справі "Роттердам+" в тому, що НАБУ не спромоглося завершити розслідування у встановлений законом процесуальний строк.

"Справа, що встигла стати скандальною, відома як "Роттердам+", була зареєстрована в ЄРДР 24.03.2017 року, а сьогодні за вікном - 2021 рік. Я закликаю всіх без винятку учасників процесу - пояснити аудиторії причину, на підставі якої, власне, у вашому розпорядженні залишилось 0 або 1, або 2, або скільки ДНІВ? Тих самих днів, необхідних для ефективного розслідування", - додала генпрокурора.

Як повідомлялося, 21 січня САП повторно закрила справу "Роттердам+" через відсутність в ньому складу злочину. 25 січня аргументи прокурора, який прийняв рішення про закриття справи, підтримав Вищий антикорупційний суд України.

В той же день в.о. голови САП Максим Грищук всупереч рішенню суду скасував постанову прокурора про закриття справи.

Раніше коректність і обґрунтованість формули ціноутворення на вугілля "Роттердам+" була підтверджена Антимонопольним комітетом, ВАКС, Офісом генерального прокурора, а також міжнародними й українськими експертними інститутами.