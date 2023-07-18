RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Вагнеровцы" в Беларуси. Аналитики посчитали, сколько боевиков приехали из РФ

Фото: в Беларуси находится уже более 2 тысяч боевиков ЧВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларуси находится уже более 2 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". Часть боевиков уехала из России "своим ходом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По данным аналитиков, с 11 июля в Беларусь уже прибыло пять колонн наемников Евгения Пригожина. По предварительным подсчетам, это не менее 2 тысяч человек.

"...это не менее 382-400 машин, а количество наемников в Беларуси, по нашим оценкам, уже составляет 2000-2500 человек", - говорят аналитики.

При этом отмечается, что около 200 боевиков прибыли в Беларусь из РФ "своим ходом".

Почему "вагнеровцы" едут в Беларусь

После неудачной попытки главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина устроить мятеж против военного руководства РФ часть боевиков должна была переместиться в Беларусь.

Первые колонны "вагнеровцев" заметили в Беларуси 15 июля. Сегодня, 18 июля, мониторинговая группа сообщила, что в Беларусь приехали еще две колонны наемников Пригожина, в которых прибыло 170-185 машин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЧВК ВагнераЕвгений ПригожинВагнеровцы