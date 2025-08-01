Беременность без тошноты: топ-7 продуктов, которые спасают при токсикозе

Некоторые продукты помогают уменьшить тошноту во время беременности. В них входят легкие перекусы, богатые углеводами, а также имбирь и продукты с витамином B6, которые положительно влияют на пищеварение и самочувствие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Only my health .

Имбирь

Имбирь известен своими свойствами против тошноты. Биоактивное соединение гингерол действует как успокаивающее средство для желудка. Употребление имбирного чая или имбирного отвара может облегчить чувство тошноты.

Однако важно помнить, что перед применением любых средств во время беременности стоит проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных противопоказаний.

Мята перечная

Ее успокаивающие свойства помогают снять спазмы в желудке и уменьшить чувство тошноты.

Однако стоит быть осторожной и перед применением мяты (особенно в виде эфирного масла или концентратов).

Заваривайте 1-2 чайные ложки сухих листьев мяты в чашке горячей воды, дайте настояться 5-10 минут, затем пейте небольшими порциями. Чай помогает расслабить желудок и уменьшить тошноту.

Банан

Бананы богаты калием и легко перевариваются. Они дают быструю энергию, не отягощая желудок.

Витамин В6 в них известен своей способностью облегчать симптомы утреннего токсикоза, включая тошноту.

Кроме того, бананы легко перевариваются и не раздражают желудок, что делает их хорошим выбором при неприятных ощущениях в желудке. Тем не менее, если тошнота очень сильная или длится долго, стоит проконсультироваться с врачом.

Вы можете употреблять их сырыми, размятыми или даже в виде бананового тоста.

Рис

Рис - одна из самых легких для переваривания злаков. Он поглощает избыток желудочной кислоты и является успокаивающей пищей от тошноты.

Особенно полезен белый рис или рисовая каша без добавления жиров и специй.

Он богат углеводами, которые дают организму необходимую энергию. Не содержит глютен - это важно для женщин с непереносимостью или аллергией на глютен.

Кокосовая вода

Кокосовая вода - это натуральная жидкость внутри молодого зеленого кокоса. В частности, это натуральный напиток, богатый электролитами, витаминами и минералами, которые помогают поддерживать гидратацию организма.

Во время беременности, когда часто бывает тошнота (особенно в первом триместре), кокосовая вода может увлажнить и освежить, а также обеспечить организм полезными веществами. Можно также добавить немного лимонного сока для вкуса.

Бульоны и супы

Легкие овощные или куриные супы легко усваиваются и являются одновременно питательными и увлажняющими. Избегайте тяжелых бобовых или жирных супов, которые больше нагружают организм.

Такие супы также согревают и увлажняют организм, особенно если женщина мало ест или теряет жидкость из-за рвоты.

К тому же содержат электролиты (например, натрий), что помогает восстановить баланс, особенно при обезвоживании.

Вода с семенами фенхеля

Вода из семян фенхеля охлаждает и помогает организму выделять пищеварительные соки. Это может облегчить большинство проблем с желудком, включая тошноту.

Фенхель обладает спазмолитическими свойствами, помогает уменьшить газообразование, расслабляет мышцы желудочно-кишечного тракта. После еды или утром может облегчить симптомы изжоги или тяжести.

Как приготовить:

1 ч.л семян фенхеля

1 стакан кипятка

настоять 10-15 минут под крышкой

процедить и пить теплым или комнатной температуры