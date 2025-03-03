Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины

Уже несколько месяцев подряд основные усилия России прикованы к району Покровска. И хотя оккупационным войскам удалось подойти на считанные километры к этому городу, их наступление там, похоже, в последние недели замедлилось. Чуть больше результатов за последнее время Москва достигла на поле боя в Курской области, где противник при поддержке солдат КНДР уже полгода пытается вытеснять наши подразделения.

Параллельно с этим россияне каждую ночь запускают рои "шахедов" по тыловым областям Украины и реже и в меньшем количестве - ракеты. Целью этих атак является наша критическая инфраструктура, энергетика, газотранспортная система, военные объекты и предприятия ОПК, уточняет генерал-майор Вадим Скибицкий.

В интервью РБК-Украина заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны рассказал о том, как Россия изменила подход к обстрелам и что враг планирует на фронте.

- Учитывая ход этой войны, учитывая то, что россияне также имели много неудач и, возможно, они не смогли достичь всех своих целей, как бы Вы оценили, изменились ли у Путина за эти три года его цели, задачи и амбиции в войне?

- Если говорить о стратегических планах Российской федерации, они остались неизменными. Указанное прописано и в их документах, которые они разработали для планирования дальнейшего развития и боевого потенциала вооруженных сил РФ. Это полная оккупация или полный контроль, если не удалось оккупировать сразу территорию нашего государства, чтобы иметь очень мощного союзника прежде всего. В своих документах они уже сейчас определяют, что руководство в Украине и Украина в целом должны быть нейтральными или пророссийскими.

Именно это то изменение, которое произошло после начала широкомасштабного вторжения. На начальном этапе они планировали и думали, что удастся захватить всю территорию Украины в очень короткий срок. Но после того, как начались боевые действия, после того, как они почувствовали сопротивление нашего народа, нашего государства, планы начали меняться. Планы российского руководства корректируются все время. На сегодняшний день основная цель, которая определена Российской федерацией на 2025 год - это захват всей территории Донецкой и Луганской областей, выполнение задач так называемой "специальной военной операции" РФ, удержание контроля над теми территориями, которые были захвачены (Херсонская, Запорожская области и непосредственно оккупированный Крым).

Но если говорить о сущностных, глобальных планах Кремля, они остаются неизменными еще со времен развала Советского союза в 1992 году. Потому что взять под контроль и иметь непосредственное влияние на наше государство - это была одна из основных целей Кремля на протяжении многих лет. Украина - это мощный оборонно-промышленный комплекс, индустрия, достаточный человеческий ресурс славянского населения, которое имеет похожий язык и значительные исторические достижения за весь этот период. И кроме того, это большая территория, которая позволяла бы Российской федерации создать так называемую буферную зону на своих границах со странами НАТО.

- Вы упомянули о том, что российские планы корректируются. За счет чего были поломаны их первоочередные планы, которые ими составлялись перед началом большого вторжения?

- Первое - это Киев. Им не удалось за три дня захватить столицу. Второе - это Мариуполь. Это город-герой, который реально задержал всю группировку вражеских войск, которая на тот период времени должна была выйти на наши южные территории и затем продвигаться на север для соединения с группировкой российских войск, которая шла на Харьков, с целью полного окружения наших войск в зоне тогдашней Операции объединенных сил. Это первый этап, который не удалось полностью реализовать Российской федерации.

Третий этап - это, соответственно, освобождение наших территорий, которые были захвачены в первые дни войны. Харьковская область и город Херсон абсолютно сломали все планы России по продвижению ее войск вглубь нашей территории.

Следующий этап - боевые действия, которые идут на сегодняшний день вдоль всей линии боевого соприкосновения. Ведь противник постоянно откладывает сроки выполнения своих боевых задач из-за действий наших войск. Силы обороны Украины держат позиции, отбрасывают врага назад и не дают выполнить планы, которые для себя очертил Кремль на месяц, на полгода, на год.

- Но почему несмотря на то, что у них есть постоянно какие-то неудачи, сдвигаются планы, растягиваются уже на годы, они все равно все это время не отказываются от продолжения боевых действий и войны?

- Понимаете, Путину необходим результат. Результата так называемой "специальной военной операции" нет. А в чем заключается этот результат? Это "оказание помощи", как они говорили в начале, "освобождение" Луганской и Донецкой областей от "украинской оккупации", в их административных границах. Поставленная задача российским оккупантам до сих пор не выполнена. Вся Луганская область не оккупирована, и задачу по Донецкой области при таких темпах наступательных действий, которые есть у Российской федерации, вряд ли им удастся выполнить в ближайшее время.

- Некоторые военные обозреватели и OSINT-каналы фиксируют, что за последние недели, по их оценке, есть некоторое спадание количества атак, количества штурмовых действий и динамики продвижения россиян на фронте. Так это или не так?

- Действительно, мы фиксируем уменьшение и активности боевых действий, и прежде всего уменьшение боестолкновений. Но группировка их войск все равно остается мощной - это более 620 тысяч военнослужащих вооруженных сил Российской федерации, которые размещены на наших временно оккупированных территориях, в Курской области. Происходит перегруппировка, осуществляется пополнение боевых потерь Российской федерации. Свое влияние на ведение боевых действий непосредственно имеет и погода.

Если мы говорим о сухопутном компоненте - это примерно 620 тысяч, причем более 200 тысяч - это те штурмовые подразделения, которые участвуют в боевых действиях и находятся на линии фронта. Кроме того, это 35 тысяч военнослужащих росгвардии, которые обеспечивают оккупационные власти, осуществляют охрану наиболее важных объектов на временно оккупированных территориях и, по сути, согласно их планам, при необходимости могут выполнять задачи во втором эшелоне противника при организации обороны.

Также необходимо еще добавить те войска, которые осуществляют логистическое обеспечение, подразделения Черноморского флота РФ, авиации, которая непосредственно не базируется, например, в районах боевых действий, но привлекается для нанесения боевых ударов. Ведь агрессор на сегодня использует более 20 аэродромов, авиационных баз на территории России для нанесения и бомбовых, и ракетных ударов по нашей территории.

Но не нужно думать, что от уменьшения активности боевых действий меняются планы противника. Ведь это время используется ими для проработки планов дальнейшего наступления, подготовки личного состава, пополнения боеприпасов и, соответственно, подготовки к дальнейшим штурмовым и наступательным действиям.

Мы анализируем, исходя из того, насколько активно идет сейчас кампания по набору военнослужащих в вооруженные силы Российской федерации. Кстати, за январь они выполнили планы по рекрутингу на 107%. Этот вопрос остается актуальным, и у российских властей нет проблемы с комплектованием войск и пополнением потерь.

Во-вторых, они четко для себя определили самые критические и самые актуальные направления ведения боевых действий. Прежде всего это Покровское направление, Торецк и Часов Яр для завершения всех операций, которые они спланировали. Кроме того - это Купянск. Мы знаем планы, которые ставит перед собой Российская федерация, в том числе - и возможность проведения штурмовых и наступательных действий и в Херсонской, и в Запорожской областях.

- То есть такие планы действительно есть и угроза такая остается?

- Да, угроза остается. Давайте посмотрим на заявления, которые делает руководство Российской федерации. Представители Кремля неоднократно заявляли, что и Херсонская, и Запорожская области - это "новые территории" России, которые "вписаны в конституцию России", и что они будут делать все для того, чтобы эти территории были под контролем России.

- А если говорить о Днепропетровской области, есть ли угроза каких-то наступательных действий со стороны России в направлении, на территорию Днепропетровской области?

- Во-первых, давайте исходить из того, выполнит ли Российская федерация задачу по выходу на границы именно Днепропетровской области. В случае успеха России, возрастает угроза проведения любых штурмовых действий, разведывательных действий, и к тому же это уменьшает радиус боевого применения артиллерийских и реактивных систем залпового огня противника для нанесения ударов по нашей инфраструктуре.

- Вы также сказали о том, что у них все окей с набором добровольцев, с рекрутингом. Это люди, которые добровольно идут, или это добровольно-принудительно, из тюрем забирают? Кто эти люди?

- Это очень интересная картина. На 2025 год, согласно российским планам, примерно 30% тех людей, которые якобы добровольно идут в армию - это будут те люди, которые находятся под следствием, находятся в тюрьмах или те, которые отбывают условный срок наказания. И указанная проблема уже встает для генерального штаба вооруженных сил Российской федерации - что делать с этими людьми, как с ними работать. В 2024 году такого контингента - они называются спецконтингент - было 15%, а сейчас будет 30%.

Однако им предлагается высокая заработная плата, очень большой первый взнос, который они получают за подписание первого контракта. В большинстве регионов России это более 2 миллионов рублей, то есть российский военнослужащий, который подписывает контракт, в зависимости от региона, может получать от 20 до 25 тысяч долларов буквально за раз.

Для Российской федерации это очень большие суммы. Как следствие, мы видим, в 2024 году план по укомплектованию за счет именно набора на контрактную службу был не просто выполнен, а перевыполнен минимум на 10 тысяч военнослужащих. Для нашего понимания, эта сумма, во-первых, включает единоразовые выплаты от министерства обороны РФ за подписание контракта, выплаты от местных властей, выплаты от предприятий, где работает этот военнослужащий. Ведь для каждого региона РФ, для каждого субъекта РФ установлен четкий план, сколько они должны рекрутировать в вооруженные силы. И на России предусмотрена очень серьезная ответственность, если этот план не выполняется.

- А какие планы у России на 2025 год по набору войск?

- Если говорить о планах - это 343 тысячи военнослужащих, речь идет именно о наборе по контракту. Но по опыту 2024 года мы знаем, что эти планы меняются - в большую сторону. Например, в прошлом году была цель - набрать примерно 375-380 тысяч, потом планы изменились на 430 тысяч, а в результате они набрали 440 тысяч военнослужащих именно по контракту.

Здесь необходимо понимать, что почти 80% тех, кого набирают по контракту, идут на пополнение боевых потерь. Соответственно, при сохранении таких темпов и наступательных действий, и тех потерь, которые имеет противник, эти планы будут в основном позволять пополнять потери на поле боя.

Кроме того, у Москвы есть актуальные планы по формированию новых соединений и частей. Прежде всего, в Московском, Ленинградском, Южном и Центральном военном округе, там на сегодня продолжается и будет продолжаться в течение года создание новых соединений и частей. Соединения - например, дивизии формируются на базе уже существующих бригад, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на нашей территории. Это, по сути, доукомплектование бригады до размера дивизии. И тоже предполагается, что на эти мероприятия будет привлекаться личный состав, который подпишет контракт с министерством обороны России.

- Каждую ночь россияне уже, наверное, с сентября запускают БПЛА - что-то из них "шахеды", что-то из них какие-то "болванки". Но все равно это стадо каждую ночь летит на территорию Украины, по разным областям. Понятно, что они не летят в никуда, им, наверное, заданы какие-то цели. Почему эти дроны каждую ночь летают, какая цель и на какие объекты они, как правило, нацелены?

- Начнем с того, почему летают каждую ночь. Во-первых, россияне существенно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов различных типов. Если раньше, в 2023 - начале 2024 года мы знали только один "шахед", потом "Герань-1", "Герань-2" и все. На сегодня спектр этих беспилотных летательных аппаратов такой большой, что даже не всегда возможно на пальцах одной руки пересчитать: "Герань-1", "Герань-2", "Гарпия", "Гербера", "Пародия" и другие.

При этом типы беспилотников, которые сейчас используются, включают боевые ударные, разведывательные, ложные цели, которые являются беспилотниками, но без боевой нагрузки, есть имитационные цели. Фактически, это все в целом просто перегружает нашу систему противовоздушной обороны. Очень сложно отличить, где летит беспилотник с боевой частью, а где - без нее.

Во-вторых, относительно выпуска беспилотных летательных аппаратов на территории РФ. Это Ижевск, это Елабуга, это концерн "Калашников". Сейчас они значительно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов. И именно это позволяет им применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов.

Кстати, в их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории. По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно примерно 500 беспилотных летательных аппаратов.

Следующее - о возможных целях. Цели не изменились. Я помню документы Российской федерации, которые датируются осенью 2023 года, где были четко определены основные цели, по которым будут применяться беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты. Это система управления Вооруженных сил, Сил Обороны, это все, что касается авиации и наших аэродромов. Это - наиболее критические элементы нашей инфраструктуры, в том числе энергетическая система, газотранспортная система - то, что мы наблюдаем сейчас. И один из приоритетов - наши предприятия оборонно-промышленного комплекса - там, где изготавливается вооружение, где мы нарастили выпуски многих видов оружия, боеприпасов, беспилотных аппаратов и систем.

Основные приоритеты остаются. Атаки на энергетику мы уже видели, на теплоэлектростанции - вы помните, насколько мощными были удары в Харьковском регионе, чтобы выбить всю систему обеспечения теплом нашего населения. Были удары по энергосистеме, причем агрессор несколько изменил свою тактику и подходы, которыми он сейчас тоже очень активно пользуется. Это подход, который касается четкого определения и планирования - так называемый таргетинг, чтобы достичь наибольшего эффекта.

И в последнее время страдает наша газотранспортная система и наши газовые месторождения. Противник понимает - это то, что идет для нашего населения, для обеспечения своим газом своих потребностей. За последнее время они пытаются уничтожить именно эту способность Украины.

- Что касается ударов по газотранспортной системе. Они хотят нас просто оставить без газа или они хотят нас еще дополнительно заставить, чтобы мы восстановили каким-то образом транзит их газа?

- Возможно, но, например, если говорить о Львовской области, удары наносились, по тем нашим подземным газохранилищам, где хранится газ. Сейчас уже было три удара по нашим месторождениям для того, чтобы лишить нас возможности добывать газ. И при этом удары наносятся по наземной инфраструктуре - по компрессорным станциям, газоперекачивающим станциям - по той, которая позволяет либо поднимать газ на поверхность, если это в хранилище, либо выкачивать газ из наших недр.

И это еще очень мощный элемент давления не только на правительство Украины, но и на наше население. Смотрите, что происходит в Одессе, когда она почти полностью остается без света. Я помню 2023 год, когда ты приезжаешь в Одессу, идешь по Дерибасовской, а там все гудит от генераторов, чтобы обеспечить светом. Это очень непросто для населения. И россияне рассчитывают, что это будет влиять на население. И однозначно Российская федерация в информационном плане будет использовать это для дестабилизации ситуации.

- Когда-то в отопительный сезон 2022-2023 года россияне сначала раз в 7 дней запускали эти "Х-шки" или "калибры", в дневное время, по 50-100 ракет по нашим объектам энергетики. Затем этот интервал увеличился до 10 дней, затем - до 14 дней. Ночью еще они потом запускали - не каждую ночь - "шахеды", которые тоже добивали нашу энергетику.

Была более-менее понятна какая-то системность их ударов, которые они наносили в марте прошлого года. Они делали ставку на регулярность, на массовость и на малый интервал между обстрелами. И они действительно за 3-4 недели сделали для нас тяжелую ситуацию - света было мало.

Сейчас они запускают "шахеды", причем они используют минимум ракет для ударов по нашей энергетике. Какой их сейчас замысел и план? Может, они отказались от того, чтобы нас оставить без света и сделать здесь блэкаут? Я не понимаю их замысла.

- А военная разведка Украины понимает. Во-первых, удары стали комбинированными. Во-вторых, и россияне, и мы научились нормально планировать поражение объектов, при этом расходуя меньшее количество ракет, беспилотных летательных систем, для достижения максимального результата. В-третьих, выбираются те приоритетные объекты, поражение которых будет иметь самый больший эффект.

К тому же удары не просто комбинированные - они скоординированы во времени: идут ракеты, беспилотники, снова ракеты. Это перегружает систему противовоздушной обороны. Россияне понимают, какие наши возможности, где размещены наши системы противовоздушной обороны, для того, чтобы их обойти.

Если раньше действительно запускалось по 70 ракет, они все летели по одному маршруту: заходили через Луганскую область и направлялись сразу на Киев. Сейчас вы такой картины уже не увидите. Ракеты заходят с любой стороны, летают по территории Украины, обходят все средства и районы противовоздушной обороны и пытаются достичь цели.

Поэтому сейчас, наоборот, все стало значительно сложнее. Нам необходимо проводить маневры сил и средств противовоздушной обороны. Во-вторых, мы понимаем, когда россияне проводят разведку объектов, за какими объектами они наблюдают. После удара они сразу проводят доразведку и в короткий строк повторно наносят удары. Это, по сути, добивание тех объектов, которые они не поразили за первые и вторые удары.

В то же время, когда они наносили удары 70 ракетами, эффективность не всегда была высокой. Наша система противовоздушной обороны очень хорошо работала, когда имела достаточное количество зенитных ракет. Кроме того, повторюсь, это были простые прямолинейные удары. Сейчас это совсем другое.

Плюс, если тогда они могли применить 20-30 беспилотных летательных аппаратов в одном ударе, то сейчас это 150. Такой подход противника требует совсем другого внимания системы противовоздушной обороны и это совсем другая нагрузка на систему. Раньше они запускали беспилотники поздно вечером и они долетали до утра. А сейчас они могут запускать беспилотники, начиная с утра. Последние тенденции - это запуск беспилотников вечером, которые начинают достигать цели на нашей территории, начиная с 23 часов и до самого утра. То есть это уже идет непрерывно, что повышает уровень существующей угрозы.

- А что у россиян с производством именно ракет?

- Если сравнить с 2024 годом, то производство ракет существенно не увеличилось. Но произошло перераспределение. Они стали больше выпускать крылатых ракет Х-101, но меньше для системы "Калибр", оценив, где большая эффективность. Противник также планирует увеличить выпуск "Кинжалов" и баллистических ракет к "Искандеру" - это именно то вооружение, которое показало себя более эффективно. Но если говорить в абсолютных цифрах, то рост в выпуске ракет по сравнению с 2024 годом не более, чем в 1,2, а в некоторых случаях - в полтора раза, если мы говорим именно о высокоточном ракетном вооружении.

- Расскажите, какая есть новая информация по солдатам из КНДР? Есть ли они на фронте, нет, почти нет? В каком количестве? И как бы вы их охарактеризовали как солдат?

- С середины декабря 2024 года они принимают непосредственное участие в боевых действиях. На первом этапе у них были большие потери. Их потом вывели на восстановление, на отдых. Потери - это около 4 тысячи из 11. Это очень большие потери за этот период. Однако примерно с первой декады февраля их снова начали активно применять на фронте в Курской области.

Но важно даже не это. Для нас сейчас необходимо получить информацию, будут ли направлены дополнительные силы, будет ли просто ротация или пополнение потерь за счет других военнослужащих, которые будут заведены на место погибших и раненых.

И главное - и для Северной Кореи, и для стран Дальневосточного региона - то, что военнослужащие КНДР получили реальный опыт участия в боевых действиях с новыми технологиями, с новой тактикой ведения боевых действий, с применением артиллерии в сочетании с беспилотными летательными аппаратами, с широким применением FPV-дронов, новых средств радиоэлектронной борьбы и новых средств разведки. Это очень мощный опыт, который мало стран в мире имеют: мы, россияне, теперь - еще Северная Корея, и все. Среди многих наших партнеров уже есть запрос на этот опыт.

- Эти северокорейские солдаты были замечены только в боях на территории Курской области, или еще где-то на других участках фронта?

- Непосредственно зафиксированы - только в Курской области. Но отдельные системы вооружения из КНДР, речь идет прежде всего о 170-мм артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня из Северной Кореи, мы уже наблюдаем и на нашей территории. Есть ли там их инструкторы? Видимо нет, поскольку россияне специально создали учебный центр в артиллерийском училище, где проходят подготовку уже непосредственно расчеты вооруженных сил Российской федерации для использования северокорейских систем.

У нас была подтверждена информация, что военнослужащие КНДР оказывали помощь и участвовали в планировании нанесения ударов с использованием баллистических ракет их производства, потому что это более сложный комплекс, но это происходило с территории России.

- Чья была в целом инициатива - направить северокорейские войска на помощь России в боях? Это инициатива, которая поступала от России, которая просила помочь. Или это лидер КНДР сам захотел, по каким-то своим мотивам - например, для получения опыта?

- Это сложно сказать, поскольку обе стороны заинтересованы в таком сотрудничестве. Они подписали стратегический договор, которым обязались помогать друг другу. Они имеют от этого выгоду - как Россия, так и КНДР. РФ получит то, что им нужно для ведения войны, а Северная Корея - повышение своего боевого потенциала.

Когда я говорю о Северной Корее, речь идет о технологиях, о новых видах вооружения, авиации, пополнении боеприпасов. Они отдают России свои старые боеприпасы, но взамен они запустили выпуск новых и просто обновляют свои арсеналы. И самое ценное, что получает Пхеньян - это технологии и опыт военнослужащих в введении современных боевых действий.

Россия, в свою очередь, получила то, в чем она нуждается на войне. Боеприпасы различного калибра, в том числе 122 мм, 152 мм, реактивные снаряды к системам залпового огня. Это то, чего не хватает Российской федерации, поскольку Москва не может существенно нарастить выпуск этих боеприпасов своим ВПК.

Мы фиксируем и сейчас поставки боеприпасов из КНДР на территорию России. Они идут и морским путем, и железнодорожным путем, затем направляются на арсеналы, находящиеся ближе к Украине (Московский округ, Южный военный округ), а уже оттуда - непосредственно на поле боя.

- Что-то регулярно прилетает на российские НПЗ. Мы видим регулярно в новостях, что на один НПЗ что-то прилетело, и другой - кто-то атаковал. Есть ли у нас понимание, какая доля их нефтеперерабатывающих мощностей выбита в результате этих повреждений и прилетов?

- Есть. Мы сейчас работаем по стандартам НАТО. Стандарты НАТО четко предусматривают определенные этапы проведения такой работы. Это и анализ центров тяжести, это и непосредственно таргетинг или определение целей, наиболее критических мест, куда необходимо наносить удары. Затем анализ результатов ударов. Из этого складывается вся картинка, какого эффекта мы достигли. Мы стараемся достичь наибольшего эффекта по тем критическим объектам, которые выбираются для поражений.

И на самом деле речь идет не только о НПЗ или базах хранения горюче-смазочных материалов. У нас есть и другой спектр целей, которые мы выбираем для нанесения ударов. Если мы говорим о военных объектах - наша задача их уничтожить. Если мы говорим о военно-промышленном комплексе - задача либо уничтожить, либо прервать линейку производства, то есть отложить это производство на определенный период времени. Поскольку полностью уничтожить объект, а тем более - такие мощные объекты оборонно-промышленного комплекса, которые есть на территории России, очень сложно. Ведь это очень большие и объемные предприятия. Однако мы определяем те критические элементы, по которым необходимо наносить удары.

Это также другие военные объекты, например, те же самые объекты противовоздушной обороны противника, потому что без их уничтожения мы не сможем наносить свои удары - так называемый deep strike. Это комплекс мероприятий, который проводится всеми нашими Силами обороны под координацией Генерального штаба.

И мы имеем результат - есть снижение, например, производства на нефтеперерабатывающих заводах. Оно не такое существенное, как бы мы хотели, но все равно дает свое влияние. Это снижение влияет на поставки критических горюче-смазочных материалов для вражеских войск, авиации.

Результаты сказываются на военных объектах противника, например, Черноморский флот РФ. Мы заставили все боевые корабли и подводные лодки полностью перейти с территории Крыма непосредственно на территорию России. Речь идет и о нанесении ударов по местам хранения боеприпасов, управляемых авиационных бомб и ракет, что не позволяет россиянам в полной мере использовать свой боевой потенциал. То есть НПЗ, места хранения горюче-смазочных материалов - это только одна из групп целей, которые необходимо поразить для уменьшения боевого потенциала и обеспечения группировки российских войск на нашей территории.

- Были ли во время этих трех лет большой войны какие-то операции, которые планировали россияне, но которые удалось предотвратить, не допустить?

- Пока еще рано об этом говорить, потому что большинство операций, которые планировались к проведению и не состоялись - это были операции второй половины 2024 года - в начале 2025 года. Своевременное разоблачение этих планов произошло только потому, что все средства военной разведки работали в одном направлении, и, как следствие, нам удалось принять адекватные меры. Нам стало известно о подготовке и разработке противником непосредственного плана проведения наступательных действий минимум на двух направлениях, которые не состоялись в период второй половины 2024 года - в начале 2025 года.

Наряду с этим есть еще один важный момент: за счет того, что мы можем своевременно разоблачать эти планы, осуществляется перегруппировка и соответствующая реакция со стороны наших сил. Сейчас наиболее критическое направление - направление сосредоточения основных усилий Российской федерации - это Донецкая область, в частности - юго-западная часть Донецкой области, Покровск и вся агломерация наших населенных пунктов, чтобы в случае успеха россияне смогли продолжить наступательные действия в разных направлениях. В том числе и в направлении Днепропетровской области, на север - в направлении Краматорска и Славянска.

Но даже после того, как планы Российской Федерации становятся известными и они понимают, что уже не смогут провести ту или иную операцию - это не означает, что они отказываются от проведения такой операции. Они осуществляют перегруппировку, другие подготовительные мероприятия, войска начинают заниматься боевой подготовкой, подготовкой именно к выполнению тех планов, которые были наработаны. Поэтому разоблачение планов противника - это еще не означает полный отказ Российской федерации от их реализации.