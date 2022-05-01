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"У Вашингтоні знали про скорий початок війни". РосЗМІ розганяють новий фейк

Фото: росЗМІ розганяють новий фейк про ленд-ліз для України (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти, які несуть великі втрати в війні з Україною, вигадують нові фейки для створення хибної картинки щодо міжнародної підтримки України. Так, наразі вони запустили фейк про ленд-ліз для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Політичні керівники РФ почали поширювати тезу про те, що "законопроект про ленд-ліз для України зареєстрували ще у січні, а це означає, що у Вашингтоні чудово знали про скорий початок війни і повною мірою готувалися до цього", - цитують у Центрі російських пропагандистів, де застерігають, що це не що інше як фейк.

В відомстві зазначають, що це не єдиний фейк, що розповсюджує Росія. Крім того, пропагандисти РФ продовжують тиражувати інформацію щодо того, що Захід надсилає Україні застаріле озброєння.

"Данія відправляє до України 25 старих бронетранспортерів Piranha III", - пишуть російські ЗМІ.

Як повідомлялось, Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про запровадження ленд-лізу для України. Він допоможе значно прискорити постачання західної зброї до України.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 67-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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