RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"В Одессе хоронят военных без органов": в СНБО опровергли очередной фейк россиян

Фото: "В Одессе хоронят военных без органов": в СНБО опровергли очередной фейк россиян (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Российские пропагандисты начали новую кампанию по дезинформации о захоронениях украинских военных в Одессе. Они распространяют фейки о черной трасплантологии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Как рассказали в Центре, российские Telegram-каналы распространяют видеозапись, якобы снятую на кладбище в Одессе. По словам пропагандистов, на указанном кладбище хоронят украинских военных, органы которых якобы изъяты для дальнейшей продажи.

Первоисточником является TikTok-аккаунт, который уже удален. Из-за специфики записи, точного адреса и даты съемки невозможно установить.

"В то же время таблички на могилах в видео подписаны на русском языке, в то время как сейчас подписи делаются исключительно на украинском, что также указывает на давность съемки", - отметили в СНБО.

Кроме того, совместно с коллегами СБУ в Центре установили, что подобные кадры распространяются, по меньшей мере, с 2015 года. Враждебная пропаганда использует эти видеозаписи для проведения информационной кампании под названием "Черная трансплантология".

Фото: "В Одессе хоронят военных без органов": в СНБО опровергли очередной фейк россиян (Центр противодействия дезинформации СНБО Украины)

Фейки россиян

Напомним, ранее россияне распространяли фейки о массовом закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт . Враждебная пропаганда использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования для придания виду правдоподобия своим фейкам. Этим враг пытается распространить панику среди украинской молодежи и недоверие государству.

Кроме того, ранее враг распространял фейки о якобы эвакуации госслужащих из Херсона . В Центре противодействия дезинформации опровергли эту информацию. Прессслужба объясняет, что Россия использует такие вбросы для усиления паники среди украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в УкраинеВойна России против УкраиныФейкиПропагандист