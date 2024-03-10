Как рассказали в Центре, российские Telegram-каналы распространяют видеозапись, якобы снятую на кладбище в Одессе. По словам пропагандистов, на указанном кладбище хоронят украинских военных, органы которых якобы изъяты для дальнейшей продажи.

Первоисточником является TikTok-аккаунт, который уже удален. Из-за специфики записи, точного адреса и даты съемки невозможно установить.

"В то же время таблички на могилах в видео подписаны на русском языке, в то время как сейчас подписи делаются исключительно на украинском, что также указывает на давность съемки", - отметили в СНБО.

Кроме того, совместно с коллегами СБУ в Центре установили, что подобные кадры распространяются, по меньшей мере, с 2015 года. Враждебная пропаганда использует эти видеозаписи для проведения информационной кампании под названием "Черная трансплантология".

Фото: "В Одессе хоронят военных без органов": в СНБО опровергли очередной фейк россиян (Центр противодействия дезинформации СНБО Украины)