"У цьому вигляді його не приймуть". У Кабміні анонсували зміну закону про перехідний період

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук висловилася з приводу закону про перехідний період на Донбасі і в Криму. За її словами, в сьогоднішньому вигляді він прийнятий парламентом не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра .

Як розповіла Верещук, до закону про перехідний період внесуть зміни відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

"Ні, в тому вигляді, який зараз є, він прийнятий не буде. У нас є рекомендації Венеціанської комісії, вони є досить деталізованими, досить жорсткими, містять багато рекомендацій, які треба врахувати, і ми не будемо зараз поспішати з цим питанням, ми сядемо і спокійно почнемо напрацьовувати", - пояснила вона.

Міністр зазначила, що цього року закон про перехідний період точно не буде прийнятий Верховною радою.