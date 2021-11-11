RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"У цьому вигляді його не приймуть". У Кабміні анонсували зміну закону про перехідний період

Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук висловилася з приводу закону про перехідний період на Донбасі і в Криму. За її словами, в сьогоднішньому вигляді він прийнятий парламентом не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра.

Як розповіла Верещук, до закону про перехідний період внесуть зміни відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

"Ні, в тому вигляді, який зараз є, він прийнятий не буде. У нас є рекомендації Венеціанської комісії, вони є досить деталізованими, досить жорсткими, містять багато рекомендацій, які треба врахувати, і ми не будемо зараз поспішати з цим питанням, ми сядемо і спокійно почнемо напрацьовувати", - пояснила вона.

Міністр зазначила, що цього року закон про перехідний період точно не буде прийнятий Верховною радою.

Нагадаємо, Венеціанська комісія запропонувала змінити запропонований Кабміном закон про перехідний період, а також залучити до його напрацювання жителів окупованих територій.

Як зазначав тодішній міністр з реінтеграції Олексій Резніков, майже всі зауваження Венеціанської комісії щодо перехідного періоду можна врахувати у законопроекті.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасКримІрина Верещук