Вьетнам отказывается от импорта российского оружия, - Reuters

Страна Юго-Восточной Азии является одним из 20 крупнейших покупателей оружия в мире на фоне периодической напряженности в отношениях с Китаем, с годовым бюджетом на импорт оружия, который оценивается примерно в 1 млрд долларов и будет расти.

Исторически большая часть этих денег шла в Россию, которая на протяжении десятилетий была основным поставщиком оружия и систем обороны Вьетнама. Это сделало Вьетнам одним из крупнейших покупателей российского оружия, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который отслеживает глобальные военные расходы.

Но ситуация меняется по мере того, как Вьетнам стремится стать более самодостаточным, получить современное вооружение, которое Россия не может предоставить, и сталкивается с давлением Запада, требующим сократить закупки оружия у Москвы на фоне ее вторжения в Украину.

Вместо этого Вьетнам обращается к поставщикам из Европы, Восточной Азии, Индии, Израиля и США. По словам аналитиков и официальных лиц, он также укрепил свою внутреннюю военную промышленность при поддержке Израиля и других партнеров и надеется на экспорт оружия.

Нгуен Те Фуонг, исследователь обороны Вьетнамского национального университета, сказал, что в октябре даже велись внутренние дискуссии о том, должна ли страна продавать оружие России.

Диверсификация

С четверга в стране пройдет первая масштабная международная выставка вооружений, для участия в которой зарегистрировались более 170 компаний из 30 стран, сообщило министерство обороны.

В их число входят западные компании, такие как американский оборонный подрядчик Lockheed Martin и французский Nexter, а также оборонные группы из Израиля, Индии, Японии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Трехдневное мероприятие в Ханое поможет Вьетнаму "диверсифицировать каналы закупок и источники технологий для производства военной техники для армий страны и на экспорт", говорится в заявлении министерства.

Вьетнам ведет переговоры о возможных сделках по импорту спутников и другой продукции двойного назначения от других партнеров, помимо России.

Это ускорит тенденцию к снижению импорта российского оружия, стоимость которого в прошлом году упала до 72 млн долларов (30% от общего объема импорта) с пикового уровня в 1 млрд долларов в 2014 году, который в том году составлял почти 90% от общего объема, по данным SIPRI.

Согласно данным SIPRI, в последние годы Вьетнам закупал военное снаряжение у новых поставщиков, включая США, Израиль, Нидерланды и Южную Корею.

С начала войны России против Украины Вьетнам, похоже, ускорил диверсификацию. По словам аналитиков, Индия, Израиль и страны Восточной Европы лучше позиционируются как альтернативные поставщики, поскольку они могут поставлять оружие, совместимое с российскими системами, которые до сих пор составляют 80% арсенала Вьетнама.