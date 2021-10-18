"Найближчим часом покажемо": Зеленський анонсував трансформацію енергобезпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні готується трансформація енергетичної безпеки. Цей крок стане відповіддю на нову російську зброю - "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу ICTV .

Глава держави зазначив, що російський газопровід "Північний потік-2" - сучасна зброя і наслідків його застосування ще ніхто не знає. За його словами, дія цієї енергетичної зброї в Європі проявиться взимку, в опалювальний сезон.

Зеленський додав, що в цій ситуації Україна повинна бути на крок попереду, оскільки після цієї зими прийде наступна. Він також нагадав про те, що чинний контракт на транзит російського газу територією країни закінчується у 2024 році.

"Тому трансформацію енергобезпеки України ми точно будемо готувати і точно найближчим часом покажемо людям", - додав глава держави.