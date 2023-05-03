ABH Holdings заявили, что выходят из российских активов

По словам члена совета директоров АОН Holdings Эндрю Бакстера, холдинг выходит из бизнеса в России как банковского, так и страхового.

"Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами соглашение по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомицилация (переезд компании из одной юрисдикции в другую) или реструктуризация с выделением бизнеса. Кроме того, он еще раз подчеркнул, что согласно европейскому законодательству акционеры холдинга, которые находятся под санкциями ЕС, никоим образом не участвуют в работе холдинга и принадлежащих холдингу активов, а также не могут распоряжаться своими долями владения в холдинге, ведь они заморожены", - отметил он.

Он также подтвердил, что считает очевидным, что сегодня заниматься одновременно бизнесом в России и Западе, в том числе и в Украине - абсолютно невозможно.

"Глобализация вопреки ожиданиям и надеждам оказалась циклическим процессом и сегодня глобальный бизнес стал заложником политических решений. Выросла новая "берлинская стена". Поэтому все инвесторы, работавшие и в России, и в Украине, и в Европе, и в Америке, имеют сделать свой выбор. Мы прекрасно понимаем, что это абсолютно неизбежно. Для нас, европейской компании, этот выбор очевиден", - убежден Бакстер.

Что касается материалов, изложенных в прессе, то, по его словам, все договоры ОСАГО заключены до февраля 2022 г., согласно российским законам эти договоры не действуют на территории, где ведутся боевые действия. Компания "Альфа Страхование" в своей деятельности не нарушает режим санкций, введенных ЕС, резюмировал представитель холдинга.

Относительно появившихся в прессе материалов по ритейлеру X5 Retail, в пресс-центре "Альфа групп" отмечают: X5 Retail - публичная компания, зарегистрированная в Нидерландах, контрольный пакет которой торгуется на Лондонской бирже LSE.

"Альфа групп" является владельцем миноритарного пакета акций компании. Как и в ситуации с "Альфа Страхованием" акционеры, находящиеся под санкциями, полностью отрезаны от управления компанией и не могут распоряжаться своими акциями.

"По некоторым нашим инвестициям мы даже отчетности компании не можем увидеть. Менеджмент просто отказывается ее показывать. Есть примеры, когда мы вынуждены через суд требовать доступа к информации о действиях компании. Но одно мы можем утверждать с уверенностью - компания, которая находится под контролем одновременно британских и европейских регуляторов не нарушает санкционное законодательство", - сообщил представитель компании.