Дізнайтеся, як оптимізувати свій сайт для цільового трафіку в 2021 році на онлайн-конференції SEO Day

Поки інші все ще продовжують говорити "SEO мертвий", дослідження підтверджують зворотне. Органічний пошук є потужним драйвером веб відвідувань і одним з найважливіших компонентів доходу у багатьох галузях. Силу SEO в генеруванні трафіку складно оскаржити - він призводить 83% відвідувачів, порівняно з 17% з PPC. SEO жвавіше живих, і поки інші продовжують його ігнорувати, у вас є можливість просунути свій сайт на такі заповітні ступені пошуку. Як? Будемо розбиратися!

10 червня 2021 року Академія інтернет- маркетингу WebPromoExperts проводить безкоштовну онлайн-конференцію SEO Day, де ви дізнаєтеся, які знання та інструменти пошукової оптимізації незамінні в 2021 році.

Щоб максимально поринути в SEO, лінкбілдінг і алгоритми Google, WebPromoExperts зібрали 14 топових експертів, кожен з яких готує інформацію в форматі "просто про складне". Завдяки цьому кожен, початківець, зможе освоїти всі нові і незамінні інструменти. Слухачів чекають 8 насичених годин навчання, даних досліджень, трендів, відповідей на питання, і, головне, особистого досвіду від кожного спікера, які поділяться найкращими кейсами зі своєї практики: що спрацювало та ні.

На цей раз в лайн-апі конференції: Ігор Рудник (Керівник Referr.ru, collaborator.pro), Сергій Кокшаров (Незалежний експерт з SEO-просуванню, автор блогу devaka.ru), Віктор Карпенко (Керівник компанії SeoProfy), Владислав Моргун ( SEO-спеціаліст в ЛУН & Flatfy), Світлана Величко (Засновник агентства Links-Stream), Максим Федорук (Head of SEO в Фокстрот), Ігор Шулежко (Co-owner в Rankup.agency) та інші.

Про що будуть доповіді:

Які посилання працюють в 2021 році? Кейси

Що перевірити по технічки, щоб не сумувати

Чому софт для SEO-аудиту не показує всю картину. Кейс: як бот розігнав інфраструктуру до 40 000 $

Очевидне - Неочевидно. Інсайти які можна отримати в процесі Лінкбілдінга

Google Page Experience Update

SCRUM для SEO команди

Як донести власнику бізнесу цінність діяльності SEO-фахівця

Кейси: Фокстрот, INTERTOP, ЛУН & Flatfy, WebPromo і інші!

Отриману на онлайн-конференції інформацію можна відразу ж використовувати, щоб стартувати пошукову оптимізацію з нуля і обійти конкурентів. Щоб створювати ефективний у 2021 році контент, рости в позиції пошуку і посилити свої ставки в PPC.

Взяти участь в конференції можна в двох форматах:

Безкоштовно: Онлайн з можливістю задати своє питання спікеру в прямому ефірі, взяти участь у розіграші подарунків від спонсорів.

З покупкою запису за 500 грн (800 грн в день конференції): в цей формат входить все, що і в безкоштовний + можливість подивитися конференцію і презентації в будь-який зручний час. А ще запис і презентації минулого SEO Day.

13-й SEO DAY від WebPromoExperts обіцяє бути яскравим! Лектори вже готуються, а місця розлітаються з неймовірною швидкістю. Реєструйтеся вже зараз!

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Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator, Seranking

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