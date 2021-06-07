Дізнайтеся, як оптимізувати свій сайт для цільового трафіку в 2021 році на онлайн-конференції SEO Day

Поки інші все ще продовжують говорити "SEO мертвий", дослідження підтверджують зворотне. Органічний пошук є потужним драйвером веб відвідувань і одним з найважливіших компонентів доходу у багатьох галузях. Силу SEO в генеруванні трафіку складно оскаржити - він призводить 83% відвідувачів, порівняно з 17% з PPC. SEO жвавіше живих, і поки інші продовжують його ігнорувати, у вас є можливість просунути свій сайт на такі заповітні ступені пошуку. Як? Будемо розбиратися!
10 червня 2021 року Академія інтернет- маркетингу WebPromoExperts проводить безкоштовну онлайн-конференцію SEO Day, де ви дізнаєтеся, які знання та інструменти пошукової оптимізації незамінні в 2021 році.
Щоб максимально поринути в SEO, лінкбілдінг і алгоритми Google, WebPromoExperts зібрали 14 топових експертів, кожен з яких готує інформацію в форматі "просто про складне". Завдяки цьому кожен, початківець, зможе освоїти всі нові і незамінні інструменти. Слухачів чекають 8 насичених годин навчання, даних досліджень, трендів, відповідей на питання, і, головне, особистого досвіду від кожного спікера, які поділяться найкращими кейсами зі своєї практики: що спрацювало та ні.
На цей раз в лайн-апі конференції: Ігор Рудник (Керівник Referr.ru, collaborator.pro), Сергій Кокшаров (Незалежний експерт з SEO-просуванню, автор блогу devaka.ru), Віктор Карпенко (Керівник компанії SeoProfy), Владислав Моргун ( SEO-спеціаліст в ЛУН & Flatfy), Світлана Величко (Засновник агентства Links-Stream), Максим Федорук (Head of SEO в Фокстрот), Ігор Шулежко (Co-owner в Rankup.agency) та інші.
Про що будуть доповіді:
Отриману на онлайн-конференції інформацію можна відразу ж використовувати, щоб стартувати пошукову оптимізацію з нуля і обійти конкурентів. Щоб створювати ефективний у 2021 році контент, рости в позиції пошуку і посилити свої ставки в PPC.
Взяти участь в конференції можна в двох форматах:
13-й SEO DAY від WebPromoExperts обіцяє бути яскравим! Лектори вже готуються, а місця розлітаються з неймовірною швидкістю. Реєструйтеся вже зараз!
Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator, Seranking
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