Посилення покарання за фейкові сертифікати: коли Рада може остаточно прийняти закон

Верховна рада може прийняти в другому читанні законопроект про посилення покарання за фейкові сертифікати вже 17 листопада. Однак цей термін не остаточний, оскільки все залежить від кількості правок до документа.

"Терміни розгляду законопроекту в другому читанні залежать від кількості правок. Якщо правок буде не багато і апарат їх швидко розгляне, то, я думаю, що 17 листопада зможемо виносити його на друге читання. Але цей термін не остаточний і буде залежати від кількості правок", - заявив глава правоохоронного комітету Ради Сергій Іонушас.

Скоріш за все, питання впровадження "ковідної амністії" буде розглядатися після того, як законопроект про посилення покарання за підроблені сертифікати підпише президент.