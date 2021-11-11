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Посилення покарання за фейкові сертифікати: коли Рада може остаточно прийняти закон

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Четвер 11 листопада 2021 16:16
Посилення покарання за фейкові сертифікати: коли Рада може остаточно прийняти закон Фото: закон про посилення покарання за підроблені сертифікати можуть схвалити вже 17 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада може прийняти в другому читанні законопроект про посилення покарання за фейкові сертифікати вже 17 листопада. Однак цей термін не остаточний, оскільки все залежить від кількості правок до документа.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна - "Ковідна амністія". Як власникам підроблених COVID-сертифікатів отримати щеплення.

"Терміни розгляду законопроекту в другому читанні залежать від кількості правок. Якщо правок буде не багато і апарат їх швидко розгляне, то, я думаю, що 17 листопада зможемо виносити його на друге читання. Але цей термін не остаточний і буде залежати від кількості правок", - заявив глава правоохоронного комітету Ради Сергій Іонушас.

Скоріш за все, питання впровадження "ковідної амністії" буде розглядатися після того, як законопроект про посилення покарання за підроблені сертифікати підпише президент.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я зараз працює над механізмом так званої "ковідної амністії" для тих, хто купив підроблений сертифікат про вакцинацію.

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