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"Жахлива помилка": Джонсон про реакцію Заходу на вторгнення Путіна в 2014 році

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Лондон, Вівторок 15 березня 2022 11:59
"Жахлива помилка": Джонсон про реакцію Заходу на вторгнення Путіна в 2014 році Фото: прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон назвав "жахливою помилкою" реакцію Заходу на вторгнення РФ в Крим у 2014 році. Він наголосив, Путін здійснив акт насильницької агресії, забрав у суверенної країни її території і йому це зійшло з рук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Захід тоді зробив жахливу помилку. Лідер РФ скоїв акт насильницької агресії та відібрав значну частину території суверенної держави - і ми дали йому залишитися з цими здобутками. Ми думали, що можемо якось повернутися до нормального стану справ", - заявив Джонсон.

Він наголосив, після цього торгівля з РФ не лише тривала, а й посилювалася, а європейські країни стали ще більш залежними від російського газу.

"І коли він (Путін - ред.) вирішив почати свою жорстоку війну проти України, він знав, що світу буде дуже важко покарати його - він знав, що створив цю залежність. Тому він дозволяє собі бомбардувати пологові будинки, відчуває, що може невибірково обстрілювати родини, що втікають від війни", - підкреслив Джонсон.

Британський прем'єр звернув увагу на те, що "бомби падають, а ціни на нафту й газ злітають ще вище" - що означає "ще менше грошей у вашій кишені і ще більше - у Путіна".

"Так не може тривати. Світ не може постійно жити в такому шантажі. І доки Захід буде економічно залежним від Путіна, він може і буде використовувати цю залежність. Тому ця залежність повинна припинитися - і вона припиниться", - констатував Джонсон.

За його словами, великі запаси енергоресурсів Росії одночасно є і силою, і слабкістю Путіна, оскільки "більше він нічого не має" того, що можна було б успішно експортувати, і якщо РФ залишити без прибутків від продажу нафти й газу, це створить для неї значні проблеми.

"США вже оголосили ембарго на імпорт російської нафти. Британія зробить це саме. ЄС домовився відмовитись від російських енергоресурсів якнайшвидше. І ми будемо максимально співпрацювати з ними та усіма прихильниками вільного світу, щоб діяти спільно і спростити цей перехід для всіх нас", - заявив Джонсон.

Він додав, що основою стратегії мають стати відновлювані джерела енергії.

"Британія планує презентувати Стратегію британської енергобезпеки пізніше цього місяця - щоб зробити Британію "більш самодостатньою та незалежною від примх таких задирак як Путін", - резюмував Джонсон.

Нагадаємо, війна Росії проти України триває вже 20-й день. Детальніше про ситуацію в країні - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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