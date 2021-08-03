"Жах та акт тероризму": у ЄС відреагували на смерть голови "Білоруського дому в Україні"
Сьогодні стало відомо про смерть голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, його знайшли повішеним в київському парку. Деякі європарламентарі вже відреагували на це і назвали подію актом тероризму з боку режиму Олександра Лукашенка.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рекцію політиків у Twitter.
Німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон назвала цю подію ще одним нічним жахом.
"Ніхто не може почуватися у безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу - в Україні", - написала вона.
Також литовський євродепутат Петрас Аустревічюс повідомив на своїй сторінці у Twitter, що це акт тероризму.
"Убивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника ГО "Білоруський дім" в Україні - це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка", - написав він.