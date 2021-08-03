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"Жах та акт тероризму": у ЄС відреагували на смерть голови "Білоруського дому в Україні"

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 11:58
"Жах та акт тероризму": у ЄС відреагували на смерть голови "Білоруського дому в Україні" Фото: голову "Білоруського дому в Україні" Шишова знайшли мертвим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні стало відомо про смерть голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, його знайшли повішеним в київському парку. Деякі європарламентарі вже відреагували на це і назвали подію актом тероризму з боку режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рекцію політиків у Twitter.

Німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон назвала цю подію ще одним нічним жахом.

"Ніхто не може почуватися у безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу - в Україні", - написала вона.

Також литовський євродепутат Петрас Аустревічюс повідомив на своїй сторінці у Twitter, що це акт тероризму.

"Убивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника ГО "Білоруський дім" в Україні - це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка", - написав він.

Нагадаємо, у Києві знайшли мертвим голову "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова.

Зазначимо, у "Білоруському домі в Україні" заявили про стеження за загиблим Шишовим.

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