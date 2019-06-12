Вузол боргів на ринку газу веде до його колапсу, - АГРУ

Асоціація газового ринку України поділяє стурбованість всіх учасників газового ринку у зв'язку з кризою неплатежів по всьому ланцюгу поставок газу. В сегменті поставок газу за ПСО між учасниками ринку не один рік продовжують накопичуватися взаємні боргові зобов'язання, які за різними підрахунками вже досягли 1 млрд доларів. Про це повідомляє прес-служби АГРУ.

"Ця боргова пухлина вже поширилася на комерційний сегмент ринку газу, про що свідчать заяви Асоціації газових трейдерів України. Головним винуватцем каскаду боргових зобов'язань є НКРЕКП. Регулятор роками веде себе безвідповідально, нехтуючи своїми прямими обов'язками - затвердження економічно обґрунтованих тарифів для операторів ГРМ. Цілеспрямована дискримінаційна тарифна політика НКРЕКП призвела до того, що тільки через занижений тариф оператори ГРМ за п'ять років отримали збитки на суму 17 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

В АГРУ зазначили, що всі оператори ГРМ відстоюють своє право в суді на отримання економічно обґрунтованого тарифу і компенсації від НКРЕКП за завдані збитки. Тому, сума таких виплат за підсумками всіх судових розглядів може перевищити 17 млрд гривень.

За словами прес-служби, збитковість тарифів на розподіл операторів ГРМ призвела до формування заборгованості перед АТ "Укртрансгаз" і вона продовжує зростати. "В умовах дискримінаційної політики чинного НКРЕКП, загроза банкрутства нависла не тільки над газорозподільними компаніями. Нещодавно АТ "Укртрансгаз" заявив про переддефолтний стан компанії. Це ставить під питання можливість залучення міжнародних партнерів для спільного управління українською ГТС", - йдеться в повідомленні.

Також в Асоціації відзначили, що тільки за перші три місяці роботи ринку в режимі добового балансування заборгованість АТ "Укртрансгаз" перед трейдерами склала 530 млн гривень. У свою чергу, АТ "Укртрансгаз" не має можливості розрахуватися з учасниками ринку. На думку учасників Асоціації газові трейдери України, відсутність ресурсів АТ "Укртрансгаз" підриває довіру до оператора ГТС і ставить під сумнів подальше функціонування ринку в умовах щодобового балансування за європейським зразком.

"Збиткова модель розрахунків, існує на ринку природного газу, є головною перешкодою розвитку конкуренції. Вона також позбавляє споживача можливості вибору, а учасники ринку не матимуть ресурсу для розвитку зручних і сучасних сервісів і продуктів. Асоціація газового ринку України закликає НКРЕКП негайно переглянути збиткові тарифи операторів ГРМ і компенсувати накопичені збитки, як того вимагає чинне законодавство і численні рішення судів", - йдеться в повідомленні прес-служби АГРУ.