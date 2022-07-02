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В Узбекистані спалахнули протести: у чому причина

Фото: в Узбекистані почалися протести (youtube)
Автор: Олександр Білоус

В Автономній Республіці Каракалпакстан (Узбекистан) пройшов рідкісний публічний протест проти запланованої конституційної реформи, яка змінить її статус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Каракалпакстан, розташований на північному заході Узбекистану, є місцем проживання каракалпаків, окремої групи етнічної меншини зі своєю власною мовою. Чинна конституція Узбекистану описує його як суверенну республіку в складі Узбекистану, яка має право на відділення шляхом проведення референдуму.

У новій редакції конституції, за якою Узбекистан планує провести референдум в найближчі місяці, більше не буде згадуватися суверенітет Каракалпакстана або право на відділення.

За даними МВС Узбекистану, "в результаті нерозуміння конституційних реформ" група жителів Каракалпакстана пройшла маршем через столицю країни Нукус і провела акцію на центральному ринку міста в п'ятницю, 1 липня.

Окремо влада Каракалпакстана заявила, що протестувальники намагалися захопити урядові будівлі, що змусило поліцію втрутитися і затримати їх лідерів і тих, хто чинив активний опір.

В даний час порядок в області з населенням в 2 млн осіб відновлений, заявила влада Узбекистану, колишньої радянської республіки, що має тісні зв'язки з Росією.

За повідомленнями місцевих новинних пабліків, в Каракалпакстан введені додаткові сили узбецької Нацгвардії. Проводилися затримання.

Республіка Каракалпакстан - найбільший регіон Узбекистану, що займає 40% території країни. У Республіці визнаються дві офіційні мови: каракалпацька і узбецька.

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