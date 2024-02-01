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Обобщение данных в одном источнике: Шуляк о составляющих плана комплексного восстановления регионов

Четверг 01 февраля 2024 14:05
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Обобщение данных в одном источнике: Шуляк о составляющих плана комплексного восстановления регионов Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Пример первой региональной Программы комплексного восстановления Киевской области свидетельствует о том, как обобщение необходимых данных в едином источнике и анализ помогает наработать конкретные планы восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, системный анализ данных и оценка потребностей – две важные составляющие разработки Программы комплексного восстановления, которая служит основой для определения приоритетности восстановления.

"Опираясь именно на эти вызовы, программа Киевщины в первую очередь предусматривает реализацию областных программ восстановления жилья, восстановление образовательных и медицинских учреждений, мостов и дорог, проведение разминирования. Также значительное внимание уделено вопросу безопасности - проанализирована информация о состоянии всех 1963 укрытий области, определено, в которых была проведена инвентаризация. Уже предусмотрено областное и государственное финансирование реконструкции и капитального ремонта укрытий, а также разработана интерактивная онлайн-карта хранилищ", - отметила Шуляк.

Нардеп также подчеркнула, что стратегическим компонентом Программы комплексного восстановления является ее итоговый раздел, который должен содержать перечень и содержание мер восстановления, ответственных исполнителей, сроки и индикаторы их реализации.

"Среди таких мероприятий, определенных в Программе для Киевщины, - создание экономических кластеров на базе индустриальных парков "Патон" и "Мироцкое", а также авиационного кластера и строительство мощного объекта ВПК, однако из соображений безопасности мы не будем разглашать их расположение", - добавила Елена Шуляк.

По ее словам, благодаря проведенному анализу ресурсов и потребностей разработаны проекты, которые пока не вошли в саму программу, но станут возможными в будущем.

"Речь идет о развитии аэропорта Гостомель как международного транспортного хаба, в частности о запуске новой трамвайной линии Киев - Буча - Гостомель - Блиставица, а также железнодорожного сообщения "Киев - Гостомель". Создание маршрутов есть в планах, но для выделения финансирования на проект необходима разработка транспортной модели Киевской области и проведение соответствующих расчетов", - пояснила Шуляк.

Руководитель комитета отметила еще одну важную функцию Программы комплексного развития - пересмотр старых подходов и переосмысление данных о территории.

"Программа должна способствовать внедрению таких современных подходов, как рациональное пространственное планирование, стала городская мобильность, безбарьерность, инклюзивность, энергоэффективность и экологичность. В частности, среди мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации, запланировано строительство двух современных мусороперерабатывающих заводов механико-биологического обработки - в городах Борисполь и Фастов", - сказала Шуляк.

Кроме того, в программе Киевской области уделено значительное внимание безбарьерности.

"На территории области выявлено 1200 школ, больниц, административных зданий и других объектов социальной инфраструктуры, которые нуждаются в реконструкции, чтобы отвечать требованиям безбарьерности. Планируется привести в соответствие объекты благоустройства, автомобильные и пешеходные дороги. Также представлен проект по развитию образовательной безбарьерности – запуск курсов переквалификации для ветеранов войны", - резюмировала она.

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инфраструктура Елена Шуляк
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