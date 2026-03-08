ua en ru
Вс, 08 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

УЗ завершила ремонтные работы и изменила логику рейсов: где ждать задержек до 4 часов

00:51 08.03.2026 Вс
3 мин
После завершения ремонтов УЗ возвращает поезда в график, но некоторые рейсы еще задерживаются до нескольких часов
aimg Оксана Гапончук
УЗ завершила ремонтные работы и изменила логику рейсов: где ждать задержек до 4 часов Иллюстративное фото: поезд УЗ (Getty Images)

"Укрзализныця" отчиталась, что по состоянию на вечер 7 марта ремонтные работы завершены, объездные маршруты отменены и постепенно возвращается обычный график движения поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

В компании отметили, что благодаря этому продолжительность путешествий для пассажиров снова станет более прогнозируемой. В то же время отдельные рейсы еще могут курсировать с задержками из-за предыдущих сбоев в обращении поездов.

Так, некоторые рейсы гарантированно будут отправляться с начальных станций позже из-за опоздания предыдущих поездов в их обращении. В то же время в компании отмечают, что это не означает, что на все промежуточные станции они прибудут с такой же задержкой.

Среди таких рейсов:

  • №19/20 Киев - Хелм: задержка около 3 часов;

  • №67/68 Киев - Варшава: задержка около 3 часов;

  • №105/106 Киев - Одесса: задержка около 2 часов;

  • №51/52 Киев - Перемышль: задержка около 2 часов;

  • №93/94 Хелм - Харьков: задержка около 3 часов;

  • №97/98 Ковель - Киев: задержка около 2 часов 25 минут;

  • №113/114 Ужгород - Харьков: задержка около 4 часов.

У перевозчика также напомнили, что из соображений безопасности поезда могут временно останавливать в случае возникновения угрозы вблизи маршрута движения. Более того, в таких случаях мониторинговые группы могут даже принимать решение об эвакуации пассажиров.

Кроме того, для оптимизации движения "Укрзализныця" временно изменила организацию некоторых маршрутов на Харьковском, Запорожском и горном направлениях. Там объяснили, что вместо одного длительного маршрута теперь используют два более коротких рейса с пересадкой.

У перевозчика объяснили, что это позволило быстрее возвращать вагоны в оборот и уменьшать задержки. Например, поезд №5/6, который ранее курсировал из Запорожья в Ясиня, теперь ограничен до Ивано-Франковска. Зато между Ивано-Франковском и Ясинями запущен отдельный "челночный" рейс. Благодаря этому задержку на обратном направлении удалось уменьшить с восьми часов до примерно 1 часа 43 минут.

Вместо одного длинного рейса на отдельных участках ввели более короткие маршруты с пересадкой, что позволяет быстрее возвращать вагоны в оборот.

В компании добавили, что международные рейсы также координируются с иностранными партнерами, чтобы пассажиры могли удобно осуществлять пересадки даже в случае задержек.

Напомним, что в ночь на 7 марта российские войска провели очередной комбинированный удар по Украине, используя дроны, баллистические и крылатые ракеты в нескольких городах одновременно.

К утру "Укрзализныця" сообщила, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры некоторые поезда были вынуждены изменить маршруты и скорректировать график движения.

Позже министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба уточнил, что были повреждены железнодорожные подстанции и мосты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Поезда
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС