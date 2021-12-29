УЗ запустила перший Kyiv City Express - за маршрутом "Київ-Васильків"

"Ми розпочали втілювати цей проєкт влітку - у максимально короткі терміни налагодили усі необхідні процеси - і вже сьогодні жителі Василькова нарешті отримали комфортну альтернативу автомобільному транспорту. Ми очікуємо, що у будні пасажиропотік на маршруті досягатиме відмітки 5-7 тис. пасажирів на добу", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, багатомільйонній столичній агломерації необхідні такі проєкти, як Kyiv City Express, Київська обхідна дорога для того, щоб розвантажити дороги від заторів і мати можливість планувати час подорожі.

"Столичний регіон надто довго потерпав від несистемної інфраструктурної розбудови та багаторічного множення довгобудів. Президентська програма "Велике будівництво" нарешті виправляє ці помилки", - підкреслив міністр.

В свою чергу, голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін нагадав, що за останні 10 років для пасажирів відкрили лише експрес до аеропорту "Бориспіль". Жодних інших проєктів, попри велику потребу, реалізовано не було.

"Це перший проект, який ми вже завершили і який покращить якість перевезення пасажирів", - додав він.

Для запуску нового маршруту не лише відремонтували та електрифікували ділянку, а й збудували нову пасажирську платформу в центрі самого міста Васильків (станція "Васильків-2"). Раніше приміські поїзди з Києва прибували до станції "Васильків-1", яка розташована у селищі Калинівка, за 10 км від Василькова.

Щодня за маршрутом "Київ - Васильків" буде виконуватися 18 рейсів.