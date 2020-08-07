УЗ створює нерівні умови при послугах з перевезення вантажів, - "Укрметалургпром"

Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

УЗ закликають не давати пріоритет в перевезенні одним вантажовідправникам за рахунок інших

"Укрзалізниця", використовуючи своє монопольне положення на ринку перевезень, створює нерівні умови при наданні послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом й по суті дискримінує вантажовідправників, надаючи переваги окремим споживачам своїх послуг та збираючи за це додаткову плату без достатніх на те підстав.

Про це йдеться у зверненні "Укрметалургпрому" до голови та членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

"Новий Договір з організації перевезення вантажів залізничним транспортом на особливих умовах порушив баланс інтересів учасників ринку перевезення вантажів залізничним транспортом та, за наявності абсолютної ринкової влади продавця на такому ринку - УЗ, дискримінував одних споживачів послуг у порівнянні з іншими", - йдеться у зверненні.

Зазначається також, що необґрунтоване і протизаконне підвищення на 20% відсотків вартості перевезення вантажів залізничним транспортом (при наявності підстав для стягнення подвійної плати) та надання пріоритету у русі окремим вантажовласникам призвело до збільшення строку доставлення (а в деяких випадках до повної зупинки та кидання потягів) призвело до зростання витрат на оренду вагонів у тих вантажовласників, які продовжили перевозити свої вантажі на загальних умовах.



В "Укрметалургпромі" нагадали, що Антимонопольний комітет ще в травні 2020 року констатував, що перевезення вантажів на особливих умовах призвело до збільшення кількості покинутих потягів на підході (середній показник листопада 2019 року по АТ "Укрзалізниця" склав 252 потяги, в із них 125 - по філії "Одеська залізниця"), в основному шляхом вантажовласників які відмовились підтримати протизаконне нововведення УЗ, та рекомендував УЗ надавати послуги з перевезення вантажів на рівних умовах, не допускаючи при цьому дискримінації одних вантажовласників коштом інших, одночасно Антимонопольний комітет закликав членів Наглядової ради УЗ забезпечити дотримання діючого законодавства при перевезенні вантажів.

В "Укрметалургпромі" пропонують провести службове розслідування фактів перевезення вантажів у 2019-2020 рр. на особливих умовах без справляння плати за перевезення в подвійному розмірі, як того вимагає діюча нормативна база, внаслідок чого УЗ недоотримала мінімум 4,7 млн грн.

Нагадаємо, раніше "Укрметалургпром" звернувся до НАБУ та Нацполіції з приводу наявності ознак злочинів у діяльності вищого керівництва та інших посадових осіб АТ "Укрзалізниця", пов'язаних з перевезенням вантажів високою швидкістю без справляння за це подвійного розміру плати, та використання при цьому "схеми з перевезення на особливих умовах", що передбачають лише 20% доплату за пришвидшене перевезення вантажів.

Слід також нагадати, що неправомірна практика з перевезення вантажів на особливих умовах ледь не призвела до зупинки роботи гірничодобувних підприємств України наприкінці 2019 р., які через неможливість відвантаження в повному обсязі запланованих об’ємів вимушено накопичили рекордні запаси на складах, для чого готову продукцію складали просто на полях.

Загальні збитки гірничодобувних підприємств України у 2019 році через недовиконання плану реалізації ЗРС перевищили 50 млн доларів.