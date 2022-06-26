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УЗ скасовує деякі приміські потяги в Черкаській області: названо маршрути та терміни

Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

"Укрзалізниця" тимчасово скасовує деякі приміські потяги. Вони не курсуватимуть 26 та 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.

Так, 26 червня не курсуватимуть потяги:

  • №6074 "ім. Т. Шевченка - Гребінка";
  • №6069 "Гребінка - ім. Т. Шевченка".

Крім того, приміський потяг №6063 "Гребінка - ім. Т. Шевченка" прямуватиме до Золотоноші, а потяг №6070 "ім. Т. Шевченка - Гребінка" від Золотоноші.

На 27 червня скасовуються рейси:

№№6064, 6070, 6074 "ім. Т. Шевченка - Гребінка" і №№6074, 6061, 6063, 6069 "Гребінка - ім. Т. Шевченка".

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" призначила новий регіональний потяг "Київ - Шостка". Він вже почав курсувати щодня з 24 червня.

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Черкасская область